Choquante destination pour Ronald Araujo

Le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo reste le principal candidat au départ du club cet été

Il est déjà apparu qu'il y avait eu des contacts avec le Bayern Munich en janvier. Manchester United s'est intéressé à lui avant qu'il ne renouvelle son dernier contrat en 2022, et les Red Devils surveillent à nouveau sa situation.

Cependant, Aston Villa apparaît comme une destination de choix pour l'Uruguayen. Selon Sport, Unai Emery et Monchi ont dit aux Blaugrana, lors d'une récente visite à Montjuic, où ils ont assisté à la victoire 3-2 de Barcelone sur Valence, que si Villa se qualifiait pour la Ligue des champions, ils poursuivraient Araujo cet été.

L'article continue ci-dessous

L'équipe d'Emery s'est assurée une place dans le top 4 la semaine dernière, et elle va effectivement s'intéresser au défenseur central de 24 ans. Ils ont informé l'agent de Diego Carlos de leur intention de le vendre cet été et l'agent du Brésilien, Giuliano Bertolucci, est déjà à la recherche d'une porte de sortie.

Le FC Barcelone serait ouvert à des offres pour Araujo cet été, et chercherait à obtenir entre 80 et 100 millions d'euros pour ses services, mais Villa a clairement fait savoir qu'il ne paierait pas même la partie inférieure de cette somme, à savoir 80 millions d'euros, même s'il devra évidemment présenter une offre qui attirera à la fois Araujo et le FC Barcelone.