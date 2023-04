Choquant ! Laurent Blanc raconte comment il a appris son licenciement du PSG

En 2016, Laurent Blanc a appris son licenciement du poste d’entraineur du PSG via un ancien coéquipier.

Ce dimanche, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1, le PSG défie Lyon en championnat. Ce match va permettre à Laurent Blanc d’effectuer son grand retour au Parc des Princes. L’actuel coach de l’OL a passé trois saisons sur le banc de l’équipe francilienne.

Blanc ne s’attendait pas à être viré

Le Cévénol est resté à Paris de 2013 jusqu’en 2016. Il a ensuite été congédié par le QSI. Un licenciement auquel il ne s’attendait pas du tout. Il l’avait déjà déclaré à l’époque et il vient de le répéter dans un entretien à Amazon Prime.

Quand on lui a demandé de raconter les circonstances de son départ, Blanc a fait savoir qu’il l’a appris via Youri Djorkaeff. « On était avec Youri outre-atlantique. Il regardait les informations et il m’a demandé si je serai encore entraineur du PSG la saison prochaine. Je lui ai répondu que normalement oui, et qu’on va essayer d’améliorer notre effectif avec quelques retouches. C’est là qu’il m’a re-demandé « Mais t’es sûr que tu seras en poste ? » ».

Djorkaeff, qui occupait lui aussi des fonctions d’ambassadeur à Paris il y a quelques années, n’a pas vendu la mèche. Et ce n’est que dix minutes après que Blanc a été officiellement informé par la direction de la fin de leur collaboration commune. Contrairement à ce qu’a vécu Julian Nagelsmann en Allemagne, il ne l’a donc pas appris à travers les médias. « Parce que je ne lis pas les journaux », a-t-il précisé.

Il pourrait prendre sa revanche ce dimanche

En quittant Paris, Blanc a tout de même pu se consoler avec une indemnité de licenciement de l’ordre de 22M€ pour lui et son staff. Malgré ce joli cachet, la fin de son aventure à Paris lui reste en travers de la gorge. Et nul doute qu’il aura à cœur de se « venger » ce dimanche en infligeant à l’équipe de la capitale sa cinquième défaite de la saison.