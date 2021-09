Chiellini veut tourner la page Cristiano Ronaldo

Giorgio Chiellini, le chevronné défenseur de la Juventus, ne veut pas utiliser le départ de Ronaldo comme excuse aux mauvais résultats.

La Juventus de Turin réalise un début de championnat calamiteux. Après trois matches joués, elle ne compte qu’un point enregistré. Dans son histoire, elle n'a jamais fait pire.

Les Bianconeri ne sont pas épargnés par les critiques de l’autre côté des Alpes suite à ce démarrage à l’envers. Beaucoup parmi les observateurs les voient d’ailleurs grandement souffrir cette saison après le départ de leur star Cristiano Ronaldo vers Manchester.

Au sein du club, et même si on reconnait que le Portugais constituait un grand plus, on s’efforce d’affirmer qu’il y a moyen d’être aussi compétitif qu’avant, si ce n’est plus. C’est ce qu’a notamment confié Giorgio Chiellini après le revers contre Naples samedi soir (1-2). « Quand vous avez un joueur de classe mondiale comme Cristiano, vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser l'équipe pour jouer pour lui, a commencé par confier le champion d’Europe. Nous devons être reconnaissants à Cristiano pour tout ce qu'il a fait pendant ces années à la Juventus, mais nous devons aller de l’avant ».

« Dybala doit prendre les clés de l’équipe »

L’expérimenté arrière compte sur l'Argentin Paulo Dybala pour prendre du galon et faire oublier le quintuple Ballon d’Or. « Maintenant, ça sera l'équipe de Paulo Dybala. Au cours des deux dernières années, il a baissé sa moyenne de buts en raison de la présence de Cristiano, mais c'est un joueur clé pour cette équipe et cela est reconnu par tout le monde ».

Pour ce qui est du faux-pas concédé contre les Partenopei, Chiellini l’a jugé sévère. Il a aussi appelé ses troupes à ne pas se décourager. "Nous méritions d'obtenir un résultat ici, mais tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est travailler plus et parler moins. Nous savions qu'il y aurait des difficultés cette saison, mais peut-être pas que nous serions dans cette position après trois matchs", a-t-il conclu.