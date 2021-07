Chiellini révèle ce qu'il a dit à Jordi Alba

Giorgio Chiellini lève le voile sur ce qu'il a dit à Jordi Alba lors de la fameuse séquence.

L'un des incidents les plus humoristiques de l'Euro 2020 a eu lieu juste avant les tirs au but en demi-finale entre l'Italie et l'Espagne, alors que Giorgio Chiellini plaisantait avec Jordi Alba.

Chiellini a révélé que c'était parce qu'Alba avait cru à tort qu'il avait gagné le tirage au sort et que le tirage aurait lieu devant les fans espagnols.

"Beaucoup plus a été dit que ce qui s'est réellement passé", a déclaré Chiellini dans une interview avec la Fédération italienne de football.

"Nous devions décider du côté où le tirage aurait lieu et l'arbitre a dit" rouge d'un côté, bleu de l'autre ".

"Quand il a vu le côté rouge [de la pièce], Jordi [Alba] a pensé que cela signifiait son côté, mais je l'ai souligné en plaisantant que ce n'était pas le cas."

Le capitaine italien a également décrit les scènes émouvantes alors que l'Italie triomphait aux tirs au but.

"Après le premier, j'étais désespéré", a noté Chiellini. "Nous avons partagé des émotions qui resteront pour toujours et à la fin il y a eu des câlins et quelques larmes."

Avant la finale contre l'Angleterre dimanche, Chiellini a déclaré que le développement rapide de l'Italie sous Roberto Mancini l'avait pris par surprise.

"Jouer la finale est un rêve devenu réalité", a-t-il ajouté. "Au début, nous pensions aussi que Mancini était fou quand il nous a dit que nous devrions penser à remporter le Championnat d'Europe.