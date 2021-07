Chiellini lève le voile sur son futur à la Juventus

Le défenseur italien Giorgio Chiellini a divulgué ses intentions pour la suite de son contrat alors qu’il est actuellement libre de tout contrat.

Giorgio Chiellini a annoncé la prolongation imminente de son contrat avec la Juventus. « Je veux soulever d'autres trophées », a-t-il clamé.

Le défenseur aura 37 ans le mois prochain. Il vient d’être couronné champion d’Europe avec la Squadra Azzurra. Une consécration qu’il a connue en tant que joueur libre, vu que son contrat avec la Vieille Dame a expiré en juin.

Actuellement, Chiellini se trouve toujours en vacances, mais son retour à la Juventus pour la reprise de l’entrainement ne fait plus aucun doute. "J'ai besoin de quelques jours de plus pour me reposer et me remettre des émotions du mois dernier, mais lundi, je serai à Turin et heureux d’attaquer une nouvelle saison", a déclaré Chiellini lors d'une cérémonie à Livourne. L’intéressé devrait y recevoir un prix pour ses exploits sous le maillot italien. "Je ne pense pas que vous puissiez même rêver de soulever un trophée en tant que capitaine de votre équipe nationale. Vous êtes déjà heureux de jouer au football dans votre ville, alors aller au-delà du plus grand rêve", a-t-il confié à ce sujet.

Ultra-motivé pour retrouver le sommet de la Serie A

Malgré son âge, Chiellini reste très motivé et déterminé à étirer au plus loin sa carrière. "Je veux soulever encore plus de trophées, car cela vous donne encore plus faim de recommencer avec le maillot de la Juventus sans le symbole du tenant du titre de Scudetto sur la poitrine. Cela représente une motivation supplémentaire". En effet, pour la première fois en neuf ans, la Juve commence la saison de Serie A en n’étant pas champion en titre. L’Inter ayant mis fin à sa longue hégémonie la saison dernière.

Chiellini a rejoint les Bianconeri pour la première fois en 2005 et a fait 535 apparitions pour le club toutes compétitions confondues, marquant 36 buts et fournissant 24 passes décisives. Il a remporté neuf titres de Serie A, cinq éditions de la Coppa Italia, cinq Supercoupes d'Italie et aussi le titre de Serie B sous les ordres de Didier Deschamps.