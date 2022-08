Chicharito prêt à jouer gratuitement pour Manchester United !

Manchester United a connu un début de saison très difficile après sa défaite à domicile contre Brighton and Hove Albion.

La situation autour de Cristiano Ronaldo et le besoin de renforts sur le marché des transferts est l'un des sujets les plus chauds du football.

Un joueur qui pense pouvoir donner un coup de main est l'ancien attaquant de United, Javier "Chicharito" Hernandez. Le Mexicain joue actuellement en MLS pour LA Galaxy.

Il a admis qu'il jouerait gratuitement si United venait lui dire qu'il voulait le retrouver au club.

"Si vous avez mon âge et que United vient, je dirais 'oui, je jouerai gratuitement'", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Bien sûr que je le ferais, mais je veux être très respectueux [envers LA Galaxy].

"Mon esprit et mes convictions sont de gagner un championnat avec LA Galaxy".

La dernière expérience de Chicharito en Europe

La dernière fois que le joueur de 34 ans a joué en Europe, c'était avec le club de LaLiga Santander, le FC Séville. Il a eu un impact limité, avec un seul but en neuf apparitions.

Il a signé à Manchester United en 2010 en provenance de Guadalajara et a joué plus de 100 fois pour l'équipe de Premier League, marquant plus de 30 fois sans jamais vraiment tenir un rôle de titulaire dans l'équipe.

Il a passé un an en prêt au Real Madrid avant de signer au Bayer Leverkusen puis à West Ham United.