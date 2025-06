Cherki confirme pour Manchester City : Tout le monde sait..."

Manchester United vs Manchester City

Rayan Cherki a semblé affirmer que son transfert à Manchester City était en cours de finalisation après sa superbe prestation contre l'Espagne.

Un jour après avoir apparemment trouvé un accord personnel avec City, la star lyonnaise a laissé entendre qu'un transfert à l'Etihad se rapproche. Le joueur de 21 ans a fait cette déclaration peu après la défaite 5-4 de la France en demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne, où il est entré en jeu et a marqué un but et délivré une passe décisive jeudi.

Il a déclaré à Téléfoot, via Fabrizio Romano : « Oui… c'est en cours de finalisation. Mais vous connaissez déjà ma réponse, tout le monde la connaît. Mais il reste encore un match à jouer. Maintenant, il faut profiter et tout donner, mais après, ce sera fait. »

Cherki bénéficierait d'une clause libératoire de 25 millions de livres sterling (34 millions de dollars) dans son contrat avec Lyon, qui expire en 2026. Et au vu de ses performances cette saison, où il a marqué 12 buts et délivré 20 passes décisives, il pourrait être une bonne affaire pour l'équipe de Pep Guardiola.

Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que Cherki, qui évolue principalement au poste d'ailier droit, mais qui a également joué plusieurs fois au poste de milieu offensif cette saison, ne finalise son transfert à City avant la saison 2025/26. D'ici là, il pourrait jouer avec la France contre l'Allemagne en Ligue des Nations dimanche.