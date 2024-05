Chelsea va péter le high-score au mercato

Les trois premiers postes qu'Enzo Maresca souhaite cibler sur le marché des transferts lorsqu'il deviendra entraîneur de Chelsea ont été révélés.

Alors que Maresca est sur le point d'être nommé successeur de Mauricio Pochettino à Chelsea, le Daily Telegraph rapporte qu'un accord de compensation de 10 millions de livres avec Leicester est en place, qui inclura également cinq membres du personnel d'encadrement. Bien qu'il soit en vacances, l'Espagnol s'est déjà entretenu avec les directeurs sportifs Paul Winstanley et Laurence Stewart, ce qui a permis de discuter des postes prioritaires sur le marché des transferts. Il semble que Maresca cherche d'abord un gardien de but, un arrière gauche et un attaquant.

Les Blues manquent d'un point central en attaque depuis le départ de Diego Costa en 2017, tandis que ni Djordje Petrovic ni Robert Sanchez ne semblent être des gardiens de but titulaires convaincants pour un club ayant les ambitions de Chelsea. Quant à l'arrière gauche, le vice-capitaine Ben Chilwell a manqué un nombre considérable de matches en raison d'une blessure.

Trois postes à pourvoir à Chelsea

Maresca a commencé par occuper un poste de manager à la tête de l'Elite Development Squad de Manchester City, ce qui lui a permis de remporter le titre de Premier League 2 en 2020-21. Après un passage à Parme, il a rejoint le club en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe première de Pep Guardiola pour la saison du triplé 2022-23.

Depuis que le groupe de Todd Boehly a remporté le processus de rachat du club en 2022, Chelsea a connu une telle rotation et un tel remaniement qu'un peu de continuité dans le projet est vital. Pochettino est peut-être parti, mais la structure dans laquelle Maresca arrive devrait être une évolution du travail de fond qui a déjà été effectué ces derniers mois, plutôt qu'une révolution.