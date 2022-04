Chelsea : Tuchel ne veut pas s'impliquer dans le rachat

Thomas Tuchel espère pouvoir être écarté des discussions avec les nouveaux propriétaires potentiels pour se concentrer sur la fin de saison de Chelsea. La date limite du 11 avril a été fixée pour que les quatre offres des milliardaires intéressés fassent une offre finale pour acheter les Blues, le propriétaire gagnant devant être désigné peu après cette date.

Tuchel connaît son rôle

En vue d'un futur rachat, les différentes parties ont accès aux comptes de Chelsea et peuvent s'entretenir avec les cadres supérieurs, Tuchel faisant partie de ceux à qui ils pourraient parler. Mais l'Allemand préfère penser au sportif. "Il vaut mieux ne pas être impliqué parce que je pense que ce qui fait la force de Chelsea, c'est que tout le monde connaît son rôle et tout le monde sait que son rôle est de jouer jusqu'à la limite et de se pousser jusqu'à la limite", a déclaré l'entraîneur des Blues au Cobham Training Centre.

"C'est aussi de comprendre où sont vos limites et où sont vos responsabilités. Je ne pense pas que cela me conviendrait et que cela aiderait tout processus en cours avec la vente. C'est pourquoi je pense que cela n'aide pas. Je suis une personne qui essaie de ne pas trop s'inquiéter, surtout pour les choses sur lesquelles je n'ai aucune influence. Je ne suis tout simplement pas là pour ça et je suis heureux de ne pas être impliqué dans cette affaire. Si nécessaire, lorsque nous ajusterons nos attentes et que la décision sera prise, j'apprendrai à connaître les nouveaux propriétaires et je verrai comment est la nouvelle structure, s'il y en a une", a ensuite ajouté l'ancien du PSG et de Dortmund, attristé par la situation actuelle.

Déjà un brin de nostalgie...

"Moi, je suis un peu triste que cela ne puisse pas continuer comme avant, c'était un très bon ajustement pour moi personnellement et je me sentais très fort dans ce genre de structure. Nous devrons demander aux nouveaux propriétaires aux nouveaux responsables comment cela devrait changer et ensuite nous devrons nous adapter", a enfin conclu Thomas Tuchel, qui avait permis à Chelsea de remporter la C1 face à Manchester City. Historique.