Chelsea : Tuchel ne compte pas partir

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Chelsea est confronté à de nombreux problèmes à cause de l’identité de son patron. Roman Abramovitch est devenu persona non grata sur le sol britannique et c’est pourquoi il a mis le club en vente cette semaine.

Même si Abramovitch s’en va, Chelsea est très critiqué. Une situation qui impacte les joueurs et qui rend aussi le futur assez incertain. Une triste réalité et que n’a pas cherché à nier Thomas Tuchel, le manager de l’équipe. « Nous devons vivre dans cette situation. Il ne sert à rien de trop s'inquiéter parce que nous n'avons pas beaucoup d'influence, pour ne pas dire aucune influence du tout. C'est le fond du problème. Nous pouvons nous concentrer sur le football et faire de notre mieux pour nous concentrer sur le football. Il ne s'agissait pas seulement de l'équipe, mais de l'ensemble du personnel. C'est ce que nous essayons de faire de toute façon, créer une atmosphère où vous vous sentez en sécurité une fois que vous entrez dans le bâtiment, où vous vous sentez calme parce que nous le faisons quotidiennement. Cela peut aider maintenant à faire face à la situation ».

« Il y a bien sûr une incertitude, avec tous les emplyés - 100 personnes dans le bâtiment, chacun a un ressenti différent sur le sujet. Certains auront peur, d'autres seront émus, d'autres encore seront tristes. Je pense que tout est permis pour chaque individu, mais nous pouvons et devons nous permettre de nous concentrer sur ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire le football, et de donner le meilleur de nous-mêmes », a ajouté le coach allemand.

Tuchel veut continuer Chelsea

Pour ce qui est de son avenir, l’entraineur des Blues a assuré qu’il n’envisageait pas du tout un départ : « Non. Rester ici n’est pas un problème, au contraire. J'ai dit à plusieurs reprises que j'aimais travailler en Premier League. J'aime être en Angleterre et sentir la tradition et l'amour du sport en général et du football en particulier. C'est un endroit extraordinaire. Chelsea, pour moi, est un endroit parfait. J'aime être ici. J'aime tout de ce club. J'espère que cela continuera. Il n'y a pas d'incertitude, mais n'est-ce pas toujours le cas quand on est manager de football ? Je suis habitué et entraîné à vivre avec. Je suis positif, j'espère que les choses vont bien se terminer. »

L'article continue ci-dessous

A la question si les plans pour le mercato estival sont gelés, Tuchel a répondu par l’affirmative. « Oui (c'est en attente), a-t-il déclaré. Pour être très honnête, il n'y a pas de discussions à propos de l'été, ni avec Marina (Granovskaia) ni avec Petr (Chec). C'est tout simplement trop tôt. Il y a toujours des idées et des réflexions sur le sujet mais l'accent a été mis sur les dernières semaines. Sur les différentes compétitions pour être aussi performants que nous pouvons l'être et pour faire ressortir le meilleur de notre équipe où nous avons eu du travail à faire, avons encore du travail à faire pour nous améliorer constamment ».

Malgré tout ce flou, l’ancien coach du PSG reste quand même confiant et résolument optimiste pour la fin de la saison : « Nous sommes dans une bonne position en ce moment. Je sens que l'équipe grandit encore, qu'elle s'améliore de plus en plus. Pas d'inquiétude dans ce cas précis jusqu'à l'été, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. »