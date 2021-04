Chelsea - Tuchel a laissé ses joueurs boire un coup à Séville avant d'affronter City

L'entraîneur des Blues a pris le parti de laisser profiter ses joueurs à Séville, après la qualification en Ligue des champions contre Porto.

Thomas Tuchel a expliqué comment il a donné aux joueurs de Chelsea le temps de se détendre en passant une nuit supplémentaire à l'hôtel de l'équipe à Séville avant la demi-finale de la FA Cup contre Manchester City.

"Nous sommes conscients qu'il est nécessaire de récupérer mentalement, a déclaré le manager des Blues, Tuchel, aux journalistes. Par exemple, nous avons décidé de passer la nuit à Séville parce que nous connaissions l'hôtel. C'était très bien, dans un cadre agréable.

"Nous avons eu la chance de nous asseoir à l'extérieur parce que le temps était très chaud. C'était une circonstance apaisante pour profiter de la compagnie des autres. Nous avons bien dormi et nous avons eu la chance de rester ensemble après le match parce que nous avons créé une bulle là-bas.

"C'était une bonne occasion car les joueurs n'ont pas pu sortir, aller au restaurant. Depuis presque un an, nous ne pouvons pas partager un vestiaire. Nous avons donc créé cette bulle pour passer du temps ensemble, avoir des discussions en dehors des tactiques et des compositions pour créer des liens, laisser les joueurs créer des liens, profiter d'une soirée après un match.

"Ils peuvent prendre un verre de vin ou une gorgée de bière s'ils le souhaitent. C'était important d'avoir cet environnement et de l'organiser comme ça. Cela faisait partie de la récupération mentale. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de réunions après les matchs et les entraînements.

"Nous voulons avoir des séances où il n'y a pas trop d'explications ou de discussions, juste trouver des exercices sur le terrain qui apportent beaucoup de plaisir et de joie et font évacuer la tension. Ce genre de choses est très important pour aider le sérieux de notre préparation et de notre jeu en match. Ils doivent en profiter et avoir une bonne ambiance à Cobham."

Chelsea ne pourra pas compter sur Mateo Kovacic et Andreas Christensen pour le choc de samedi soir au stade de Wembley. De son côté, Man City ne peut pas compter que sur Sergio Aguero, mais l'entraîneur Pep Guardiola a qualifié son équipe de "fatiguée" après avoir eu un jour de moins que Chelsea pour récupérer de la victoire en Ligue des champions contre Dortmund.

Les deux hommes sont connus pour avoir une relation positive depuis leur séjour en Allemagne, où Guardiola dirigeait le Bayern Munich et Tuchel était responsable de Mainz et de Dortmund.

Ils se sont rencontrés lors d'un dîner à Munich et, avant leur première rencontre dans le football anglais, Tuchel a expliqué ce qui a été discuté lors de cette rencontre en 2015.

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes sortis à Munich pour dîner et je pense que nous avons eu un autre dîner après, a-t-il expliqué. Si vous sortez avec Pep, pourquoi ne pas parler de football ? C'est tout ce dont il y a à parler pour moi. Pour moi, il a été une énorme influence. Nous avons commencé à parler de football et de tactique. C'était bien.

"Mais je ne vais pas trop en parler maintenant en public. Nous avons parlé des positions sur le terrain et de ce qu'il faisait avec Barcelone. Il a expliqué avec quelques dessins et nous avons utilisé ce qui était sur la table pour expliquer les positions.

"Nous avons parlé des situations tactiques sur le terrain et en particulier des positions des équipes de Barcelone et de la façon dont il les a changées. Quand il a amené [Cesc] Fabregas, [Lionel] Messi en tant que faux neuf, un double six ou un simple six et comment créer des espaces avec trois ou quatre défenseurs."