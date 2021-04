Chelsea, Thiago Silva ouvert à une prolongation de contrat

Le Brésilien veut continuer à jouer au plus haut niveau, avec dans le viseur la Coupe du monde 2022 avec le Brésil.

Thiago Silva a laissé la porte ouverte à une prolongation de contrat à Stamford Bridge, après la qualification de Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions ce mardi soir. Les hommes de Thomas Tuchel se sont qualifiés pour le dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne malgré la défaite lors de son quart de finale retour 1-0 contre Porto mardi soir, après avoir remporté le match aller 2-0 la semaine dernière.

Thiago Silva a produit une autre solide performance en défense centrale contre la formation portugaise, dans laquelle il a joué lors du début de sa carrière en Europe, et a exprimé son désir de continuer à jouer au plus haut niveau possible après le match. Les Blues ont la possibilité de déclencher une prolongation d'un an du contrat de Thiago Silva à la fin de la saison, le Brésilien laissant entendre qu'il est impatient de rester dans l'ouest de Londres alors qu'il cherche à obtenir une place pour disputer la Coupe du monde 2022 avec le Brésil.

"J'espère continuer comme ça", a déclaré le défenseur de 36 ans à Sky Italia. "Je veux continuer à jouer à ce niveau et me rendre à la Coupe du monde en 2022. Thomas Tuchel fait un travail incroyable ici à Chelsea." Thiago Silva a quitté le Paris Saint-Germain, alors qu'il était en fin de contrat et que le club de la capitale a décidé de ne pas le prolonger, après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich la saison dernière et a signé pour Chelsea dans la foulée.

Une option d'un an supplémentaire entre les mains de Chelsea

Le défenseur central expérimenté s'est depuis installé dans l'équipe-type du côté de Stamford Bridge que ce soit sous les ordres de Frank Lampard puis de Thomas Tuchel, avec 24 matchs toutes compétitions confondues Thiago Silva a également marqué deux buts sous les couleurs de Chelsea et a été leur capitaine lors de neuf de ses 18 apparitions en Premier League. Le Brésilien étant vice-capitaine du club derrière César Azpilicueta, joueur le plus ancien de l'effectif.

Thomas Tuchel a transformé Chelsea en une formidable équipe défensive, leur apportant bien plus de solidité et de sérénité dans ce secteur du jeu, depuis le remplacement de Frank Lampard sur le banc de touche à la fin du mois de janvier.

Thiago Silva a joué un rôle central dans ses plans, et les Blues étant censés se concentrer sur le renforcement de leurs rangs offensifs cet été, il semble très probable qu'il continuera à diriger la défense de Chelsea en 2021-2022.