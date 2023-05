Chelsea sur le point de s'étendre en Ligue 1 !

Chelsea est prêt à investir dans un club de Ligue 1, les Blues cherchant à adopter un modèle multi-club sous la direction de Todd Boehly.

Le RC Strasbourg va-t-il entrer dans une nouvelle dimension dans les prochains mois ? C'est une forte possibilité. Chelsea est sur le point d'investir dans le club français de Strasbourg, selon The Guardian, afin d'adopter un modèle multi-clubs similaire à celui des propriétaires de Manchester City, City Football Group.

Strasbourg dans une nouvelle dimension ?

Todd Boehly, le copropriétaire du club londonien, a déjà parlé de l'utilisation de ce modèle pour ouvrir la voie à de jeunes joueurs, potentiellement sous la forme d'accords de prêt. Et le premier club qui risque de passer sous pavillon américain dans les prochaines semaines se trouve en France.

Chelsea aurait exploré des clubs dans un certain nombre de pays, dont la France et la Belgique, et aurait également eu des discussions avec Bordeaux, actuellement en Ligue 2. Strasbourg, qui est apparu comme une option en février, se trouve à cinq points de la zone de relégation à trois journées de la fin, et le montant de la transaction dépendra de la confirmation de la survie du club.

Portimonense aussi ciblé

En effet, le maintien du club alsacien semble être une condition très importante au rachat du club français par le club londonien. Strasbourg a fait le plus dur dans la course au maintien et dispose désormais de trois journées pour assurer sa survie en Ligue 1. Chelsea envisage également d'investir dans le club portugais de Portimonense, sans que l'on sache exactement où en sont les négociations avec le club de Liga NOS.

Reste désormais à savoir dans quelle mesure Chelsea et ses propriétaires investiront dans leurs nouveaux clubs, s'ils s'en serviront uniquement comme un club satellite visant à réceptionner les meilleurs jeunes joueurs des Blues où s'il y aura un réel projet sportif visant à faire grandir le club français.

Les Blues doivent encore disputer trois matches cette saison, contre Manchester City, Manchester United et Newcastle, pour éviter l'indignité de terminer dans la seconde moitié du classement de la Premier League, mais ils sont d'ores et déjà assuré de ne pas être européens la saison prochaine.