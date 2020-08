Chelsea, Rennes cherche à obtenir le prêt de Tomori

Le défenseur, issu du centre de formation des Blues, vient de signer un nouveau contrat, mais son manque de temps de jeu récent le frustre.

Rennes a manifesté un intérêt pour le recrutement du défenseur de , Fikayo Tomori, dans le cadre d'un prêt d'une saison, mais les Blues restent prudents et ne savent pas s'ils vont accepter cette offre. Plusieurs sources ont confirmé les discussions alors que le club français se prépare pour une campagne de la saison prochaine en faisant une approche pour le joueur de 22 ans. Tomori avait initialement souffert d'une blessure lors de la reprise de la en juin après l'arrêt forcé de la saison, mais il était disponible ces dernières semaines sans être utilisé par Frank Lampard.

La situation est préoccupante, mais il n'a pas encore discuté des plans à long terme de Lampard pour lui et de la question de savoir si Chelsea pense qu'une saison ailleurs puisse être une bonne aide pour ses perspectives à long terme à Chelsea. Les Blues ont offert plusieurs nouveaux contrats à des jeunes joueurs du centre de formation cette saison, y compris Tomori, qui a signé un nouvel accord de cinq ans en décembre après son explosion sous Lampard.

Cependant, Chelsea est ouvert à des changements dans sa défense après avoir concédé 54 buts en championnat cette saison, ce qui est le pire chiffre depuis que Roman Abramovich a repris le club en 2003. Parallèlement à l'intérêt de Rennes pour Tomori, l'entourage de Kurt Zouma aurait eu des contacts avec le à propos d'un éventuel transfert cet été. Antonio Rudiger et Andreas Christensen ont tous deux moins de deux ans sur leurs contrats actuels, les négociations de renouvellement n'ayant pas été ouvertes par les pensionnaires de Stamford Bridge.

Plus d'équipes

Lampard : "Des domaines à améliorer"

Les quatre défenseurs seraient heureux de rester à Chelsea, mais Lampard a ouvert la porte à des changements après la défaite 2-1 contre lors de la finale de la samedi dernier. "Ouais, c'est vrai", a déclaré Lampard. "Les chiffres ne mentent pas. Nous essayons de jouer d'une certaine manière. Je sais que les équipes au sommet du classement, et , ont vécu la même chose. Je ne dis pas que nous allons arriver à ce niveau, mais il y a eu des périodes similaires dans les premiers stades où leurs managers étaient au club il y a quelques années".

L'article continue ci-dessous

"Nous concédons trop d'occasions ; c'est un travail en cours pour moi. Je ne peux pas le mettre de côté dans une autre direction. Nous devons travailler de manière défensive en groupe. Mais certaines des erreurs individuelles que nous commettons, des erreurs individuelles claires, certaines aujourd'hui nous coûte clairement des objectifs, elles ne peuvent pas être là si nous voulons continuer à avancer. Nous devons travailler en tant que groupe pour améliorer cela. C'est clair; nous ne nous en cachons pas. Nous sommes arrivés quatrièmes, nous avons eu une bonne saison. Il y a des domaines à améliorer et nous devons nous améliorer défensivement", a ajouté le technicien anglais.

Les Blues accordent d'abord la priorité à Kai Havertz du et à Ben Chilwell de avant de modifier leur défense centrale. Ils réfléchissent également l'avenir du gardien de but, Kepa Arrizabalaga, mais leur recrue la plus chère de l'histoire s'avère coûteuse même dans le cadre d'un prêt pour des clubs intéressés tels que Valence et Séville. Les alternatives incluent Jan Oblak de l'Atletico Madrid, bien que Diego Simeone voudrait que la clause libératoire de 120 millions d'euros soit payée.

Il y a aussi un intérêt pour André Onana de l' qui est disponible pour un prix nettement inférieur et qui souhaiterait un déménagement à Londres cet été. Chelsea va affronter le en Ligue des champions à l'Allianz Arena samedi, après avoir perdu le match aller à domicile 3-0. Ils font face à une crise de blessures dans l'effectif avec jusqu'à 10 joueurs absents et ont fait appel à une foule de jeunes dont Ian Maatsen, Lewis Bate et Dynel Simeu.