Rudiger : "Willian est comme Hazard et je serai triste s'il quitte Chelsea"

L'ailier des Blues devrait partir cet été après avoir rejeté une offre de prolongation de contrat de deux ans du club, Arsenal étant une option.

Antonio Rudiger dit que Willian manquera à s'il décidait finalement de quitter le club gratuitement cet été au terme de son contrat actuel et a comparé les capacités de l'ailier brésilien à l'ancienne star des Blues, Eden Hazard. Chelsea va affronter le en huitième de finale retour de la le 8 août, mais va faire face à une tâche ardue pour atteindre les quarts de finale après une défaite 3-0 à domicile en février.

Et le match à l'Allianz Arena sera probablement le dernier de Willian pour les pensionnaires de Stamford Bridge, ce dernier ayant rejeté une nouvelle offre de contrat et ayant été fortement lié à sa signature à l'expiration de son contrat au mois d'août après la C1. Arrivé en en 2017, Antonio Rüdiger a été accueilli dans le vestiaire par le joueur de 31 ans et il dit que l'ailier brésilien lui manquera s'il partait cet été.

"Depuis le premier jour de leur arrivée à Chelsea, lui et David Luiz m'ont fait entrer dans l'équipe et m'ont aidé dans les deux premiers mois car ce n'était pas si facile", a déclaré l'international allemand aux journalistes. "C’est un gars formidable et un très très bon footballeur. Il est calme et humble et ce sera triste si je ne le revois plus comme coéquipier. Ce n’est pas le genre de joueur qui parle beaucoup. Il fait son truc sur le terrain, tout comme Eden Hazard. En jouant, il montre de quoi il est fait. C'est un gars qui dicte le jeu et peu de joueurs dans le monde ont ce type de qualité".

Rüdiger encense Lampard

"Il s'entraîne toujours dur et pratique les coups francs après l'entraînement. C'est quelqu'un qui veut toujours s'améliorer", a ajouté le Brésilien. Willian a aidé Chelsea à se classer parmi les quatre premiers de la Premier League lors de la saison 2019-2020, à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et Rudiger a salué le travail accompli par Frank Lampard lors de sa première saison à la tête du club de l'ouest de Londres.

"Pour être honnête, il n'est pas comme Antonio Conte ou quelqu'un qui, lorsque vous perdez des matchs, se déchaîne contre vous. Bien sûr, l'entraîneur est un peu plus silencieux dans sa façon de dire les choses. Mais le plus la chose importante est qu'il arrive à l'essentiel, et il le fait. Nous sommes tous des hommes adultes et tout le monde peut entendre ce que l'entraîneur a dit. Je pense qu'il a très bien géré cette pression et nous a gardés en vie. Même si cela se passait bien ou mal, il nous a toujours gardés en vie", a expliqué Antonio Rüdiger.

"Pour moi, il s'agit de l'être humain dont je parle aussi. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un remporte des titres. Bien sûr, cela peut aider car c'est un entraîneur à l'esprit ouvert et vous pouvez lui poser des questions sur les moments où il jouait. . Il connaît la pression et ce que les gens veulent voir dans ce club. Il connaît ces matchs de pression, les finales et tout", a conclu l'Allemand. Antonio Rüdiger est conquis par la méthode Lampard.