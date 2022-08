Chelsea : Raheem Sterling explique son départ de Manchester City

L'international anglais n'a pas mâché ses mots pour expliquer pourquoi il a quitté l'Etihad Stadium.

Raheem Sterling a expliqué pourquoi il a rejoint Chelsea cet été, révélant qu'il ne voulait pas accepter de ne pas être un titulaire indiscutable à Manchester City pendant les meilleures années de sa carrière. Les sept années de Sterling à l'Etihad Stadium ont pris fin cet été, l'attaquant ayant remporté tous les honneurs qui lui étaient offerts, à l'exception de la Ligue des champions, pendant son séjour à Manchester City.

Cependant, ces dernières saisons, l'international anglais a glissé dans la hiérarchie sous Pep Guardiola, alors qu'il était auparavant l'un des premiers noms sur la feuille de match. Chelsea a payé 57 millions d'euros pour Sterling en juillet et il a déjà fait ses débuts chez les Blues, débutant lors de la victoire 1-0 de son équipe sur Everton lors de la première journée de la Premier League.

Pourquoi Sterling a-t-il ressenti le besoin de quitter Man City ?

Lors d'une conférence de presse organisée pour fêter son arrivée dans l'ouest de Londres, Sterling a expliqué pourquoi il a ressenti le besoin de quitter City. "J'ai juste senti que mon temps à City devenait limité en temps de jeu pour différentes raisons. Je ne pouvais pas me permettre de perdre plus de temps. Quand je regarde dans le futur je ne voulais pas voir une montée puis un déclin. Un nouveau défi était à relever", a-t-il déclaré.

"Depuis que j'ai 17 ans, je suis titulaire régulièrement. Quand on arrive à une période de pointe dans sa carrière, ne plus jouer aussi régulièrement, ce n'était pas quelque chose que je pouvais accepter. J'essaie toujours de me battre et de changer le scénario. Mais ça n'est pas venu et c'était fini", a ajouté l'international anglais.

Pourquoi Chelsea est un bon choix pour Sterling

"Avec les options qui s'offraient à moi, c'était une option sur mesure pour mes objectifs personnels, familiaux et la direction que prend le club", a-t-il déclaré. "Vous regardez Chelsea ces deux dernières années, je pense qu'ils ont participé à quatre ou cinq finales. C'est une équipe qui montre qu'elle est compétitive et qu'elle ne peut que s'améliorer. Avec les nouveaux propriétaires, cela avait beaucoup de sens."

"Mon parcours complet est passé par Liverpool pour manifester ce que je voulais, puis Manchester City pour vivre le rêve, et revenir à Londres en tant qu'adulte. J'ai la tête sur les épaules, je sais exactement ce que je veux de la vie et du football. C'est le moment idéal pour relever un nouveau défi", a conclu Raheem Sterling.

À condition qu'ils soient pas tirés au sort pour s'affronter en Carabao Cup, Sterling devra attendre un certain temps avant de recroiser la route de ses anciens coéquipiers de Manchester City. Chelsea accueillera City à Stamford Bridge le 2 janvier, et le match retour aura lieu le 20 mai - l'avant-dernier match de Premier League pour chaque équipe.