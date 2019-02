Chelsea : quand Kepa refuse de sortir et provoque la fureur de Sarri

Scène surréaliste, ce dimanche soir, du côté de Wembley. Alors que tout le Royaume avait les yeux braqués vers le mythique stade londonien afin d'assister a la finale de la League Cup opposant Chelsea à Manchester City, une brouille au sein des Blues a fait les choux gras des caméras britanniques.

En effet, alors que Sarri venait d'organiser la sortie de son gardien titulaire, Kepa, afin de laisser entrer Willy Caballero dans l'optique de disputer une séance de tirs au but, le jeune gardien de 24 ans a refusé de suivre les consignes de son coach.

Signifiant à l'arbitre son intention de rester sur le terrain, le coach de Chelsea a laissé exploser sa colère sous les caméras, provoquant un moment d'incompréhension générale entre les joueurs et le staff technique.

This is unbelievable! 🙀🙀



⛔ Kepa refuses to be substituted



😡 Sarri loses his cool, throws a bottle and storms off down the tunnel!



Have you ever seen anything like this in a cup final before?!? 😲😲 pic.twitter.com/uypwckJvhH