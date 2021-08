Chelsea, Pulisic positif au COVID-19

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a révélé que Christian Pulisic avait été testé positif pour le Covid-19.

Les tenants du titre de la Ligue des champions sont attendus dimanche à l'Emirates Stadium pour une rencontre de Premier League avec leurs voisins londoniens.

Pulisic, qui a ouvert son compteur buts pour la saison lors d'une victoire 3-0 sur Crystal Palace la semaine dernière, ne jouera aucun rôle contre l'équipe de Mikel Arteta car il doit purger une période d'isolement.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse : "Christian a malheureusement eu un test positif et doit suivre les protocoles. Il ne s'est pas entraîné et n'est pas disponible pour le match. Hakim et N'Golo se sont tous deux entraînés hier [jeudi], nous devons donc avoir une séance physique plus intense demain et décider demain. Pour le moment, il semble très positif que les deux puissent être dans l'équipe dimanche."

Alors que l'absence de Pulisic porte un coup aux plans d'avant-match de Chelsea, les Blues ont un nouvel attaquant prêt à intervenir.

Romelu Lukaku est de retour à Stamford Bridge pour un deuxième passage, Tuchel s'attend à ce que l'international belge fasse sa révérence en tant que nouveau numéro 9 des Blues ce week-end.

"Nous avons encore une séance d'entraînement à faire, mais la semaine a été une lourde charge. Aujourd'hui était de faible intensité et demain nous aurons une séance importante avant le match. Nous espérons qu'il sera sur le terrain dimanche et cela semble probable ."

Tout en discutant des questions de sélection d'équipe, Tuchel a également été interrogé sur ses plans futurs pour le défenseur de 22 ans Trevor Chalobah.

Le jeune prometteur a marqué lors de ses débuts en Premier League contre Palace et est maintenant en lice pour un nouveau contrat dans l'ouest de Londres. Interrogé sur ces discussions, Tuchel a déclaré: "Il a fait une pré-saison fantastique avec nous. C'est un joueur de premier plan et un personnage de premier plan. Il a saisi sa chance de manière très impressionnante. Il a joué de très bons matchs en pré-saison".