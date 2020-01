Chelsea, Pulisic accueillerait des renforts à bras ouverts

Christian Pulisic accueillerait des renforts les bras ouverts à Chelsea, notamment en attaque.



Christian Pulisic a salué une éventuelle arrivée de renforts à cet hiver. Le joueur américain a notamment déploré le manque d'instinct de tueur des Blues lors de leur récent match nul 1-1 face à & Hove Albion en .

Suivi par Nantes, Foulquier débarque à Grenade



"C'est normal, les équipes cherchent à améliorer leur groupe et si des joueurs arrivent, il y a de la compétition, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour nous aider.", a indiqué Pulisic dans des propos relayés par Goal UK, lui qui estime que les Blues doivent être plus cliniques s'ils veulent atteindre leurs objectifs cette saison.

L'article continue ci-dessous



"C'est à la fois [mental et technique]. Il faut faire un peu plus pour y arriver, attaquer, créer des occasions et juste avoir cet instinct de tueur. Nous en manquons un peu", a ajouté la star de l'USMNT, qui ne s'exclut pas des critiques :



"Je peux faire mieux aussi. Être plus précis dans le dernier tiers, trouver la bonne passe ou le bon tir et marquer les buts", a-t-il regretté.