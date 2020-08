Chelsea - Pour Ricardo Carvalho, les Blues peuvent viser le titre la saison prochaine

L'ancien défenseur des Blues estime que Chelsea s'est donné les moyens de rivaliser avec City et Liverpool en Premier League la saison prochaine.

Frank Lampard construit une équipe qui peut se battre pour le titre en la saison prochaine, selon son ancien coéquipier de , Ricardo Carvalho.Chelsea s'est tourné vers une légende du club pour faire avancer le club à la suite de la décision de Maurizio Sarri de rejoindre la l'été dernier, après l'avoir vu prouver ses références en matière de gestion du côté de Derby County, en Championship.



Lampard a hérité d'une équipe qui venait de décrocher la troisième place de la Premier League et de remporter la , avec une victoire finale sur . Cependant, les Blues ont été gênés par une interdiction de transfert imposée par la FIFA qui les a empêchés de signer un remplaçant à Eden Hazard, dont le séjour de sept ans dans l'ouest de Londres a pris fin lorsqu'il a rejoint le pour 100 millions d'euros.

"Il pourra se battre pour le titre avec ces joueurs, c'est sûr"

Lampard a réussi à compenser la perte d'un artiste talismanique en s'appuyant sur un certain nombre de stars de l'académie, dont Tammy Abraham, Mason Mount et Reece James, qui avaient tous passé l'année précédente en prêt. Chelsea a fini quatrième du classement, ce qui a permis à Lampard de considérer la première saison comme un succès malgré une douloureuse défaite en finale de la face à Arsenal et une élimination sévère en contre le .



L'entraîneur de 42 ans a également été en mesure d'ajouter deux joueurs de haut niveau à son équipe cette année après avoir vu l'interdiction de transfert du club levée, Hakim Ziyech et Timo Werner, arrachés respectivement à l' et au .





Carvalho pense qu'une injection de qualité supplémentaire aidera les Blues à défier et pour la gloire nationale la saison prochaine, et a félicité Lampard pour avoir maximisé la production du groupe après le départ de Hazard.

"Étant donné qu'il a perdu Eden Hazard, jusqu'à présent, il a très bien fait", a déclaré l'ancien défenseur central de Chelsea au Daily Mail. "Il a obtenu une place en Ligue des champions pour la saison prochaine, ce qui est bien sûr très important, et a amené de jeunes joueurs talentueux. Frank construit une très bonne équipe et je pense que l'an prochain, il pourra se battre pour le titre avec ces joueurs, c'est sûr", a ensuite estimé l'adjoint d'André Villas-Boas, à Marseille.

Chelsea a été battu 4-1 par le Bayern lors de son huitième de finale retour de C1. Lampard n'a pas tardé à défendre ses joueurs après le match, insistant sur le fait que bien que les Blues soient toujours un "travail en cours", ils peuvent être fiers de leurs réalisations au cours des 12 derniers mois.