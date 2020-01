Chelsea - Pedro intéresse un Vissel Kobe ambitieux

L'ailier des Blues joue peu à Stamford Bridge et pourrait avoir une nouvelle opportunité lucrative de quitter l'Angleterre.

Pedro intéresse le club japonais du Vissel Kobe, alors que l'ailier espagnol étudie ses différentes options pour quitter Stamford Bridge, où il joue peu sous les ordres de Frank Lampard.

Le joueur de 32 ans, qui ne compte que 12 apparitions depuis le début de la saison et à qui il ne reste que six mois de contrat est également pisté par deux clubs de : l'Inter Miami et le .

Le Vissel Kobe a signé plusieurs grands noms par le passé, à l'image de David Villa, Andrés Iniesta ou Thomas Vermaelen, alors que Fernando Torres a également évolué au , sous les couleurs de Sagan Tosu, et que le championnat nippon continue de se développer.

De son côté, l'Inter Miami, co-détenu par David Beckham, a mis en avant la possibilité de vivre en Floride, dans une ville qui compte de nombreux hispanophones, alors que la franchise cherche à remplir son quota de "designated players".

Certains clubs de sont également intéressés mais pas parmi les meilleures équipes du championnat, alors que l'intéressé a déjà évoqué son envie de retourner au Barça. Frank Lampard a émis le souhait de garder Pedro, mais les clubs de MLS lui donneront l'opportunité de quitter l'ouest de Londres après la date limite de transfert de janvier, la fenêtre américaine allant du 12 février au 5 mars.

"Il fait partie de mes plans, affirmait il y a quelques jours le manager en conférence de presse. J'ai commencé la saison et il était dans mon équipe et malheureusement, il s'est blessé à Norwich avant le match et j'ai dû faire un changement. Ensuite il était absent pendant un moment, et il y a de la concurrence à ce poste.

"Il a eu des morceaux de matches par ci par là, je sais que son contrat se termine à la fin de la saison, je le comprends. Mais il a certainement quelque chose à apporter ici, grâce à son expérience et à sa capacité à briser les lignes et à courir, et peut-être à marquer des buts dans et hors de la surface de réparation.

"Il est ici, il fait partie de l'équipe et j'ai besoin de tout le monde parce que le football peut changer très rapidement. Il peut y avoir une période de match où vous êtes sur le banc, en dehors de l'équipe, quelque chose change et c'est le moment où vous devez venir et jouer."

Pour l'heure, n'a validé que le départ d'Olivier Giroud pour ce mercato de janvier, le champion du monde étant toujours en discussions avec l' .