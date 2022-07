Chelsea oublie Raphinha avec Gnabry

Selon Fabrizio Romano, Chelsea a renoncé à Raphinha (Barcelone) et s'est tourné vers Serge Gnabry, l'ailier du Bayern Munich.

Arsenal et Manchester City ont également été liés à l'Allemand, mais c'est Chelsea qui est le plus intéressé.

Le club de l'ouest de Londres était très intéressé par Raphinha en provenance de Leeds United et s'était même mis d'accord avec le club de Premier League. Mais Raphinha a rapidement fait savoir qu'il voulait absolument rejoindre le FC Barcelone, ce qui a fait capoter les plans de Chelsea, même s'ils étaient prêts à offrir plus d'argent à Leeds pour lui.

Leeds s'est donc tourné vers Gnabry, qui a déjà une expérience de la Premier League - il a commencé sa carrière à Arsenal et a été prêté à West Bromwich Albion - et qui a également été évoqué pour le Real Madrid. Il est actuellement en négociations pour prolonger son contrat avec le Bayern, qui expire à l'été 2023, et les pourparlers semblent avancer à pas de tortue.