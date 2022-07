Chelsea ou le Barça ? Koulibaly a choisi

Le FC Barcelone a été lié au défenseur de Naples Kalidou Koulibaly plus ou moins depuis la fin de la saison dernière, mais il semble qu'il devra tourn

Le capitaine sénégalais n'a plus qu'un an à tirer de son contrat à Naples, ce qui signifie qu'une vente ou un nouveau contrat étaient toujours les options probables pour lui cet été.

Les Napolitains pensaient avoir fait assez pour le tenter dans un nouveau contrat à long terme, en le disant publiquement dimanche. Avec le recul, il semble que ces commentaires aient été faits pour faire pression sur Chelsea ou Koulibaly.

L'article continue ci-dessous

Selon Mundo Deportivo, Koulibaly a rejeté l'offre et Chelsea s'est empressé de signer le joueur de 31 ans pour 40 millions d'euros. Il ne manque plus que la confirmation officielle, et Koulibaly devient l'un des défenseurs les mieux payés du football, avec un salaire net de 10 millions d'euros. Selon Sport, le FC Barcelone aurait demandé à Koulibaly d'attendre avant de prendre une décision, mais ces souhaits ont dû tomber dans l'oreille d'un sourd.

En attendant, le FC Barcelone devra se tourner vers d'autres candidats pour renforcer sa défense centrale. Il se peut que les Catalans y trouvent leur compte d'une manière détournée. S'ils parviennent à recruter Robert Lewandowski, Joan Laporta investira une somme considérable dans deux excellents joueurs, mais tous deux âgés d'une trentaine d'années. Les Blaugrana pourraient alors chercher une option à plus long terme.