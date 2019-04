Chelsea : N'Golo Kanté blessé au dos

Buteur contre Burnley (2-2), le champion du monde a dû céder sa place sur blessure à la pause.

craignait de perdre des points contre , mais le club londonien a perdu un peu plus que cela. N'Golo Kanté et Callum Hudson-Odoi se sont tous deux blessés dans ce match clôturant la 35ème journée de , ce lundi soir.



L'équipe de Maurizio Sarri, qui a concédé un match nul frustrant (2-2), n'a pas pu profiter des contre-performances de et , ses deux rivaux londoniens dans la course au podium.

Chelsea-Burnley 2-2 - Chelsea reste au pied du podium



Mais le point noir de cette soirée est donc bien la blessure de N'Golo Kanté. Après avoir inscrit le but de l'égalisation sur un service d'Eden Hazard, le milieu de terrain de l'équipe de a dû laisser sa place à Mateo Kovacic à la mi-temps suite à un choc. Il serait touché au dos.



Avant lui, le jeune Callum Hudson-Odoi avait également abrégé sa soirée après une chute mal amortie.

Chelsea devrait communiquer dans les heures qui viennent sur la nature exacte des blessures de ses deux joueurs, ainsi que les durées de leurs indisponibilités.