Chelsea-Burnley 2-2 - Chelsea reste au pied du podium

Chelsea, qui accueillait Burnley, a dû se contenter d'un score de parité ce lundi soir (2-2), malgré un but de Kanté.

Voir et chuter en un weekend pour les dépasser et grimper sur le podium, c'était l'enjeu du soir pour , qui accueillait pour la clôture de cette 35ème journée de . Mais les Blues, toujours aussi inconstants, ont manqué leur coup.

Kanté buteur et blessé

En fait, tout s'est joué dans une première période très animée lors de ce rapport de force. Après une première alerte de Gonzalo Higuain (6e), Chelsea s'est fait surprendre à la suite d'un corner où Jeff Hendrick, laissé seul à l'entrée de la surface, a pu armer une frappe à mi-distance qui a fait mouche (0-1, 8e).

La réaction des Blues ne s'est pas faite attendre. Et c'est encore une fois Eden Hazard qui a pris les choses en main en effectuant un petit festival sur son côté avant de distiller un centre en retrait parfait pour N'Golo Kanté, buteur opportuniste (1-1, 11e). Dans la foulée, les hommes de Maurizio Sarri sont repassés devant grâce à Gonzalo Higuain, dont le contrôle orienté et la frappe sèche n'ont laissé aucune chance à Heaton (2-1, 14e).

Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Blues étaient alors dans une configuration idéale pour aspirer les visiteurs et contrer. Mais ils ont encore été pris à défaut sur l'une de leurs failles, les coups de pied arrêtés. A la suite d'un coup franc lointain, Ashley Barnes a profité d'une remise de la tête de Chris Wood et d'un marquage aléatoire pour remettre les deux équipes à égalité (2-2, 24e).

Tout était à refaire pour Chelsea, qui a eu ses temps forts dans le second acte mais n'est pas parvenu à les fructifier. D'autant que N'Golo Kanté a dû laisser sa place à la mi-temps sur blessure - son club devrait communiquer dans les jours qui viennent sur son éventuelle durée d'indisponibilité. Burnley, qui a bien quadrillé le terrain et défendu avec beaucoup de courage, s'est accroché jusqu'à la fin, non sans certaines frictions au cours des dernières minutes. Maurizio Sarri, passablement énervé, a été exclu dans les arrêts de jeu. Son équipe a manqué le coche, une nouvelle fois...