Chelsea : N'Golo Kanté dans le viseur d'Arsenal

Arsenal se serait renseigné sur la disponibilité de N'Golo Kante, le milieu de terrain français n'ayant pas encore prolongé son contrat avec Chelsea.

De retour sur le terrain après de nombreux mois à l'infirmerie, N'Golo Kanté a montré qu'il avait encore de beaux restes et de beaux jours devant lui sur un terrain de football, après sa belle performance à Santiago Bernabeu en quart de finale aller de la Ligue des champions. Pour autant, si le Français a fait du bien à Chelsea, pas sûr qu'il ne soit toujours présent dans l'entrejeu des Blues la saison prochaine.

Kanté veut rester à Londres

L'avenir de Kante à Stamford Bridge reste incertain car son contrat avec les Blues expire en juin de cette année et n'a pour le moment pas été prolongé. Bien que l'international français ait discuté avec Chelsea d'un éventuel renouvellement de son contrat, il n'a pas encore signé, ce qui a encouragé des clubs rivaux comme Arsenal à s'enquérir de sa disponibilité.

Cependant, Kante reste lucide sur son avenir et continuera à jouer son rôle dans la capitale britannique. "N'Golo veut continuer sa carrière à Londres, où il a ses habitudes. Il a aimé travailler avec Antonio Conte, mais il a été viré par Tottenham, Arsenal s'est aussi renseigné. Je pense qu'il va prolonger son contrat à Chelsea avant peut-être de partir dans le Golfe dans deux ou trois ans", confie au Parisien un membre anonyme de l'entourage de Kanté.

Chelsea part avec un avantage

La situation contractuelle de Kante avait également suscité l'intérêt du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone pour un éventuel transfert cet été, mais les négociations ont été interrompues. Après un début de saison 2022-23 difficile, marqué par des blessures qui l'ont amené à passer la plupart du temps sur le banc de touche, il est de nouveau opérationnel à l'approche de la fin de la saison.

Le manager intérimaire, Frank Lampard, est un grand admirateur de Kante et l'a qualifié de "joueur spécial" avant le quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. L'international français a toutes les cartes en main pour son avenir et dispose de deux mois pour se montrer aux yeux de tous et faire grimper sa cote sur le marché pour être en position de force lors de ses négociations contractuelles avec Chelsea.

Préservé le week-end dernier face à Wolverhampton et titulaire face au Real Madrid, N'Golo Kanté devrait de nouveau jouer samedi contre Brighton en Premier League avant d'affronter le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des champions à Stamford Bridge mardi prochain.