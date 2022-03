Chelsea : N'Golo Kanté commente la vente du club par Roman Abramovich

Chelsea a accueilli Abramovich en 2003, lorsqu'il a acheté le club à Ken Bates pour 140 millions de livres (187 millions de dollars). Le milliardaire russe a depuis supervisé la période la plus fructueuse de l'histoire des Blues, avec de multiples titres de Premier League et de Ligue des champions, mais son mandat de 19 ans semble désormais toucher à sa fin.

Chelsea mis officiellement en vente

Roman Abramovich a officiellement mis Chelsea en vente mercredi, en réponse aux spéculations qui l'entourent depuis que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine. Étant l'un des hommes les plus riches et les plus influents de Russie, il a été suggéré qu'Abramovitch pourrait faire l'objet de sanctions, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres grands pays du monde cherchant à couper les ressources du président Vladimir Poutine.

L'homme de 55 ans a écrit dans une déclaration sur le site web des Blues : "Dans la situation actuelle, j'ai pris la décision de vendre le Club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club. De plus, j'ai demandé à mon équipe de créer une fondation caritative à laquelle sera reversé l'intégralité du produit net de la vente. Cette fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine".

"Sachez que cette décision a été incroyablement difficile à prendre et qu'il m'est pénible de me séparer du club de cette manière. Cependant, je crois que c'est dans le meilleur intérêt du club", a ajouté le propriétaire russe. Le milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kante, a révélé que la décision d'Abramovitch a été un énorme choc pour tout le vestiaire. Le Français a exhorté ses coéquipiers à rester concentrés sur le football en ces temps difficiles et a exprimé son espoir que le conflit en Ukraine trouve une conclusion rapide et pacifique.

"C'est quelque chose auquel nous ne sommes pas préparés, c'est arrivé rapidement", a déclaré Kante à Sky Sports lorsqu'il a été interrogé sur le départ imminent d'Abramovitch. "La seule chose que nous pouvons faire, parce que nous ne contrôlons pas ces choses, est de faire le mieux en jouant au football comme nous l'avons toujours fait, pour le club, pour les fans. C'est difficile de voir les choses comme ça. Nous espérons que cela se termine aussi vite que possible et de la meilleure façon."