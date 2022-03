Chelsea : Tuchel "distrait" par la saga Abramovich et la vente du club

Thomas Tuchel a réagi à la nouvelle selon laquelle le propriétaire Roman Abramovich va tenter de vendre Chelsea dans un avenir proche. Le manager a exprimé l'espoir qu'une vente potentielle réduirait les distractions de son équipe après une semaine de questions sur les liens du propriétaire avec l'État russe dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine.

"Chaque décision qu'il prend est la bonne"

S'exprimant après la victoire 3-2 de son équipe sur Luton Town en FA Cup, Tuchel a admis que ses joueurs "ne vivent pas sur une île" et qu'ils ont eu du mal à faire abstraction de cette question. "Je l'ai peut-être entendu un peu plus tôt que vous, mais c'était encore proche du coup d'envoi", a déclaré Tuchel à la BBC au sujet de la nouvelle selon laquelle Abramovitch chercherait à vendre Chelsea.

OFFICIEL – Roman Abramovitch met en vente Chelsea

"Nous avons entendu les rumeurs toute la journée et lorsque nous avons eu des réunions d'équipe, nous en avons tous parlé. C'est une grande nouvelle, nous attendons de voir et nous espérons le meilleur. Je pense que chaque décision qu'il prend est la bonne. C'est son choix et son club. Nous ne vivons pas sur une île, nous avons une connexion internet et nous voyons tout à la télévision. Certains gars sont détachés de cela et d'autres non. C'est normal, jouer un jour comme aujourd'hui n'est pas facile et me rend plus heureux aujourd'hui", a ajouté l'Allemand.

Qu'a dit Abramovich dans sa déclaration ?

"Je voudrais aborder les spéculations dans les médias au cours des derniers jours en ce qui concerne ma propriété de Chelsea FC", a écrit le propriétaire. "Comme je l'ai déjà déclaré, j'ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du Club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le Club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club".

Conor McGregor veut s'offrir Chelsea

L'article continue ci-dessous

"La vente du club ne sera pas accélérée mais suivra une procédure régulière. Je ne demanderai pas le remboursement d'un quelconque prêt. Il n'a jamais été question d'affaires ni d'argent pour moi, mais de pure passion pour le jeu et le club. De plus, j'ai demandé à mon équipe de créer une fondation caritative à laquelle sera reversé le produit net de la vente. La fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine. Il s'agit notamment de fournir des fonds essentiels pour répondre aux besoins urgents et immédiats des victimes, ainsi que de soutenir le travail de redressement à long terme", a ajouté Roman Abramovich.

"Sachez que cette décision a été incroyablement difficile à prendre et qu'il m'est pénible de me séparer du club de cette manière. Cependant, je pense que c'est dans le meilleur intérêt du club. J'espère que je pourrai me rendre à Stamford Bridge une dernière fois pour vous dire au revoir à tous en personne. Ce fut le privilège d'une vie de faire partie du Chelsea FC et je suis fier de toutes nos réalisations communes. Le Chelsea Football Club et ses supporters seront toujours dans mon cœur", a conclu le propriétaire des Blues.