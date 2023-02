Chelsea mis en garde sur la piste Zinedine Zidane pour remplacer Graham Potter

L'ancien milieu de Chelsea Emmanuel Petit a suggéré que le club ferait mieux d'éviter Zinedine Zidane s'il cherche à remplacer Graham Potter.

La défaite 2-0 contre Tottenham a prolongé la série de mauvais résultats de Chelsea ce week-end. L'équipe de Graham Potter n'a gagné que deux fois lors de ses 15 derniers matches. Mais alors que les spéculations vont bon train sur le successeur potentiel de Graham Potter s'il est limogé, l'ancien Blue Emmanuel Petit a apporté son soutien à l'Anglais et a affirmé que son remplaçant potentiel, Zinedine Zidane, ne ferait pas l'affaire.

"Zidane n'est pas le bon choix pour Chelsea"

Dans une interview accordée à Premier League Odds, le Français a expliqué : "Zinedine Zidane ne parle pas anglais, donc il n'est pas le bon choix pour Chelsea pour remplacer Graham Potter, avec tout le respect que je dois à mon ancien coéquipier. Potter est là depuis septembre, allez-vous vraiment le virer ? Ils devraient le garder car ils ont encore une chance de gagner la Ligue des champions".

"Si vous limoger Graham Potter, quelqu'un qui arrive directement au club devra s'adapter et faire les bonnes choses et les fans doivent comprendre que cela prendra des semaines et des semaines. Je ne vais pas juger Graham Potter maintenant pour les mauvais résultats", a ajouté l'ancien milieu de terrain de Chelsea.

Le crédit de Potter s'amenuise de jour en jour

Graham Potter a éprouvé d'énormes difficultés depuis qu'il a quitté Brighton pour Chelsea à la mi-saison pour remplacer Thomas Tuchel, limogé en septembre dernier. Avec une équipe incroyablement renforcée après un mercato de janvier plutôt agité, le manager anglais a une tâche très difficile sur les mains pour trouver l'harmonie, le rythme et un onze de départ cohérent qui lui permettra d'obtenir des résultats pour remonter au classement.

Les Blues ont perdu sept de leurs 18 matches de Premier League sous la direction de Graham Potter, n'en ont gagné que cinq et n'ont marqué qu'un seul but pendant tout le mois de février. La pression continue de s'accumuler sur l'ancien entraîneur de Brighton, qui a ressenti la pression après avoir prolongé une série de six matchs sans victoire le week-end dernier.

Le roi du football français, Zinedine Zidane est sans banc de touche depuis qu'il a quitté le Real Madrid pour la deuxième fois en 2021, mais il est depuis longtemps lié à une arrivée en Premier League, ainsi qu'à d'autres postes importants en Europe. Bien que son nom soit dans le chapeau pour le poste, il y a plusieurs managers de haut niveau qui pourraient prendre le poste d'entraîneur de Chelsea en cas d'éviction de Graham Potter.