Chelsea, Maurizio Sarri : "Mauricio Pochettino doit gagner un trophée, mais moi aussi"

L'entraîneur de Chelsea espère remporter la Carabao Cup. L'Italien a encensé Mauricio Pochettino et souligné l'importance du choc contre les Spurs.

Deux des plus grands entraîneurs du football européen vont se faire face ce mardi soir en Carabao Cup. Maurizio Sarri et Mauricio Pochettino se retrouvent en demi-finale de la compétition, et même si la Carabao Cup n'est pas une priorité pour les deux clubs cela reste une belle occasion de soulever un trophée en fin de saison, surtout au vu de la forte concurrence en Premier League et sur la scène européenne. En conférence de presse, Maurizio Sarri a encensé Mauricio Pochettino mais est bien conscient que l'Argentin, tout comme lui, auraient bien besoin de remporter ce trophée.

"Je suis d'accord parce que Mauricio Pochettino est un très bon entraîneur, l'un des meilleurs pour le moment. Je conviens qu'il doit remporter un trophée, j'espère que ce ne sera pas ce trophée. Je pense que c'est la même chose pour moi. Bien sûr, Pochettino est à Tottenham depuis quatre ans et je suis ici depuis six mois et je pense qu'ici dans la première saison, c'est vraiment très difficile pour tout le monde. Pour Pochettino, quatre ans, pour Jürgen Klopp, quatre ans sans trophée. Ce fut vraiment très difficile lors de la première saison également pour Pep Guardiola, alors ici, il est vraiment très difficile de construire une très bonne équipe. Vous avez besoin de temps", analysé Maurizio Sarri.

L'article continue ci-dessous

"La Carabao Cup, c'est comme la C1 cette année"

À ne pas rater Ligue 1, Caen-Lille décalé à vendredi

Real Madrid, Santiago Solari explique comment sortir de la crise : "On faut notre autocritique en interne"

Portrait - Qui est Jean-Clair Todibo, grand espoir de Toulouse et futur joueur du FC Barcelone ?

Fabregas en attente pour Monaco, Pepe revient à Porto - Le mercato d'hiver en direct !

L'entraîneur de Chelsea a analysé la difficulté du parcours des Blues en Carabao Cup cette saison : "C'est très difficile. Le niveau de l'adversaire est très élevé. Nous avons dû jouer contre Liverpool. Nous devons maintenant jouer contre Tottenham, et si nous allons en finale, ce serait probablement contre Manchester City. C’est comme jouer en Ligue des champions, mais en c'est la Carabao Cup".



L'Italien est revenu sur l'échec contre Tottenham en Premier League : "J'ai vu mes joueurs dans le vestiaire après le match. Ils ont été détruits, alors j’ai réalisé que le match contre Tottenham était un match très important pour le club, les supporteurs et les joueurs. Ils avaient seulement besoin de comprendre pourquoi le match était si mauvais et c'était vraiment très facile car la vidéo des 15 premières minutes était claire. Il y avait une grande différence de mentalité, d'agressivité et de détermination, donc c'était clair. C'est clair pour moi et aussi pour les joueurs".

Maurizio Sarri a commenté la politique des Blues concernant les joueurs ayant plus de 30 ans : "Je ne suis pas le propriétaire d'un club donc mon avis n'est pas important. Mon opinion est que cela dépend de la situation, je pense, il faut faire du cas pas cas.. La situation n’est pas la même pour tous les joueurs de plus de 30 ans, c’est mon opinion. Si vous êtes en mesure d’acheter Chelsea, nous pourrons en discuter de cette politique".