Chelsea - Maurizio Sarri : "Je peux comprendre la frustration de nos supporters"

Chelsea accueille Brighton ce mercredi en match en retard de la 27e journée de Premier League (20h45). Un match crucial pour les Blues de Sarri.

Deux jours après avoir été hué par les supporters lors de la pénible victoire de à Cardiff (2-1) dimanche, Maurizio Sarri était en conférence de presse ce mardi pour évoquer la réception de . Eden Hazard, N'golo Kanté, Callum Hudson-Odoi ou encore ses relations avec les supporters, il a évoqué de nombreux sujets avant ce match crucial dans la course à la Ligue des Champions.

Sur Eden Hazard et N'golo Kanté (remplaçants à Cardiff dimanche)

"Je ne sais pas pour l'instant [s'ils vont commencer], mais je le pense. Ils se sont reposés lors du dernier match. Mais nous devons garder en tête que N'Golo [Kanté] a joué 50 matches cette saison et Hazard 48. Ces deux dernières semaines, ils ont joué avec leur équipe nationale, donc parfois ils ont besoin de repos."

Sur les critiques des supporters à son encontre

"Je ne suis pas heureux, évidemment, mais je ne suis pas inquiet. Cela peut arriver. Je peux très bien comprendre la frustration de nos supporters. Mais au final, nous ne nous débrouillons pas si mal. Nous avons gagné 33 matches cette saison. Bien sûr, nous savons que nous devons encore améliorer nos performances (...). Nous avons très bien commencé [cette saison] donc les supporters ont pensé que tout était facile pour nous. Mais ce n'est pas vrai. Nous devons travailler, nous améliorer. Je pense qu'à l'avenir nous serons capables de nous battre dans le haut du classement."

Sur Callum Hudson-Odoi

"Lors de la préparation d'avant saison, après quatre ou cinq matches, j'avais remarqué que Callum [Hudson-Odoi] avait un grand potentiel. Mais selon moi, il n'était alors pas prêt à jouer à ce niveau. Durant la saison il a progressé et maintenant il est prêt à jouer. Je veux qu'il progresse encore plus parce que le potentiel est encore plus élevé. Je pense qu'il est notre avenir. Il commencera probablement demain [mercredi] ou lors du prochain match."

Sur la qualité du jeu de son équipe

À Cardiff, "nous avons mal joué en première mi-temps. Nous devons progresser. Nous améliorer aussi au départ de l'action parce que nous avons débuté nos actions de la mauvaise manière contre Cardiff. Nous avons joué avec davantage de caractère parce que nous avons réagi dans ce match. Pas de la bonne manière, mais nous avons réagi. De manière confuse, je pense. Mais nous voulions gagner. C'est important pour nous."