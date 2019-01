Chelsea, Maurizio Sarri furieux contre le VAR

L'entraîneur italien a critiqué l'utilisation du VAR sur l'action menant au penalty après la rencontre entre Tottenham et Chelsea en Carabao Cup.

Battu à Wembley ce mardi soir par Tottenham en demi-finale aller de la Carabao Cup, Chelsea conserve toutes ses chances de se qualifier avant le match retour. Mais les Blues peuvent l'avoir mauvaise tant ils ont dominé, mais surtout concernant le but encaissé provenant d'un penalty concédé après l'utilisation du VAR alors que tout le monde croyait Harry Kane hors-jeu et c'était arrêté de jouer.

Après la rencontre, Maurizio Sarri est apparu furieux contre l'utilisation du VAR à ce moment-là du match : "Il y a quelques minutes, j'ai regardé la vidéo de notre caméra. Il était hors-jeu. Notre caméra était alignée sur Harry Kane. Hors-jeu avec la tête, le genou. Hors-jeu. Il était vraiment important que le juge de touche continue à courir, il a eu un impact important sur nos défenseurs. "Je ne pense pas que les arbitres anglais puissent utiliser le système du VAR".

Sarri félicite Hudson-Odoi

"Si vous n'êtes pas sûr du système, vous devez suivre le ballon et décider à la fin de l'action. Mais il l'a arrêté et n'a pas suivi le ballon - pour nos défenseurs, il était hors-jeu. Je ne sais pas pour le gardien mais sûr les défenseurs. Je pense qu'ils doivent étudier le système. C'est très étrange en Premier League, il n'y a pas de VAR et en Carabao Cup, il y a un système. C'est très étrange pour nous, les joueurs et les arbitres", a ajouté l'Italien au micro de Sky Sports.

Maurizio Sarri s'est exprimé sur le cas Hudson-Odoi, titulaire contre Tottenham, fortement courtisé par le Bayern Munich, mais selon toute vraisemblance par perturbé par les rumeurs : "Odoi a été très normal la semaine dernière. Je l'ai vu tous les jours à l'entraînement, il était vraiment très normal. Il s'améliore, dans le dernier match, il a très bien joué et aujourd'hui, je pense que c'est un très bon match".

"Il a joué comme un joueur de 25 ou 26 ans, je pense - très bon match d’application, très bon en phase défensive, très, très bien. Il était complètement normal à cette époque. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne lit rien sur les rumeurs", a conclu l'ancien technicien de Naples. Pour rappel, le Bayern Munich a formulé une quatrième offre pour Hudson-Odoi, mais Chelsea ne semble pas prêt à perdre sa pépite.