Chelsea - Maurizio Sarri a trois matches pour sauver sa place

L'Italien est proche de la sortie après les mauvais résultats de l'hiver. Chelsea réfléchit à la possibilité de nommer un intérimaire.

Selon nos informations, Maurizio Sarri devrait être remplacé par un entraîneur intérimaire issu du club s'il ne parvient pas à redresser la barre des résultats des Blues dans les trois prochains matches. L'ancien entraîneur du Napoli est sous pression à Stamford Bridge après une série de mauvais résultats depuis le début de l'année 2019.

Chelsea est tout de même parvenu à se qualifier pour la finale de la League Cup, qui se jouera dimanche contre Manchester City à Wembley (17h30). Mais les Blues ont dans le même temps subi des défaites plutôt embarrassantes à Bournemouth (0-4) et Manchester City, déjà (0-6) et sont sortis du Top 4 de Premier League - ce qui remet en cause la qualification du club pour la prochaine Ligue des champions. Les coéquipiers d'Eden Hazard se sont également inclinés au 5e tour de la Cup ce lundi à domicile contre Manchester United (0-2).

Au vu de la situation de Sarri dans l'ouest de Londres, plusieurs noms ont été cités pour reprendre le poste, mais Chelsea pourrait plutôt se tourner vers une solution interne en cas de départ de l'Italien. Son adjoint, Gianfranco Zola, ou Eddie Newton pourraient prendre l'intérim. Newton a déjà entraîné l'équipe première par le passé, lors de l'intérim entre Antonio Conte et Sarri l'été dernier.

L'article continue ci-dessous

De nombreux supporters de Chelsea s'en sont pris à Sarri lors de la défaite contre United lundi, en chantant "F*** Sarriball". L'entraîneur de Derby County, Frank Lampard, a vu son nom être évoqué mais n'a pour le moment pas été approché. Chelsea a également étudié la possibilité de nommer Laurent Blanc l'été dernier avant de choisir Sarri. L'ancien entraîneur du PSG pourrait ainsi redevenir une option.

Zinedine Zidane devrait en revanche être une piste difficile à réaliser, dans la mesure où les Blues ne semblent pas être l'équipe la plus attractive pour plusieurs raisons, à commencer par les rumeurs de départ d'Eden Hazard vers le Real Madrid.

Les matches contre Malmö, jeudi en Ligue Europa (21h), Manchester City en finale de la League Cup dimanche et Tottenham en Premier League la semaine prochaine vont s'avérer décisifs pour décider de l'avenir de Maurizio Sarri à Londres.