Chelsea-Manchester United (1-2), Rashford qualifie MU

Décidément, le MU de Solskjaer aime bien affronter le de Lampard. Après le 4-0 infligé aux Blues en ouverture du championnat, les Red Devils ont de nouveau battu l’équipe londonienne. Dans des proportions moins conséquentes cette fois, mais au final le succès fut tout aussi savoureux.

Les Mancuniens peuvent remercier Marcus Rashford, auteur de leurs deux buts. A la 25e minute, l’international anglais avait ouvert le score en transformant un pénalty. Puis, à un quart d’heure de la fin, il a marqué le second sur un très beau coup franc. Entre-temps, Chelsea s’est relancé grâce à Batshuayi.

L'article continue ci-dessous

2 - have recorded back-to-back away wins at Chelsea for the first time since February 1998. Devilish. pic.twitter.com/3XoBFSJfiB