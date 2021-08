Chelsea, Lukaku révèle que Drogba lui a conseillé de revenir

L'international belge s'est exprimé sur son retour à Chelsea et a confessé que les discussions avec son idole ont compté dans sa décision.

Romelu Lukaku est de retour "à la maison". L'international belge a décidé de retourner à Chelsea, le club qui l'a vu grandir mais aussi échouer alors qu'il était attendu comme un phénomène après son départ d'Anderlecht. À l'époque, l'attaquant belge avait décidé de rejoindre les Blues pour marcher dans les pas de son idole : Didier Drogba. Malheureusement pour Romelu Lukaku, s'il a pu côtoyer l'Ivoirien, il n'a jamais réussi à s'imposer à Stamford Bridge.

Après deux prêts, Romelu Lukaku a finalement été transféré à Everton avant de rejoindre Manchester United puis l'Inter Milan. Du haut de ses 28 ans, le Belge est désormais un tout autre joueur et a dominé le championnat italien l'an dernier, alors forcément il aura à coeur de réussir avec le club londonien. Dans un entretien sur le site officiel du club, Lukaku explique avoir bénéficié du soutien de Didier Drogba concernant son retour chez les Blues.

"Il a toujours eu un oeil sur moi, il m'a dit ce que je devais améliorer quand nous étions ensemble à Chelsea. On a parlé il y a trois ou quatre jours et nous avions parlé déjà de cette opportunité il y a une semaine. Notre relation représente tellement pour moi. Ce n'est pas comme si nous discutions une fois par mois, je lui parle presque tous les jours ! Nous avons un groupe de discussion et on communique en permanence, et j'ai été en contact avec Didier encore un peu plus ces deux dernières semaines", a expliqué le Belge.

"C'était normal que je l'inclue dans ma décision, il a été un mentor pour moi au cours des dernières années. Notre relation est toujours la même depuis que je l'ai rencontré il y a dix ans. C'est devenu un ami pour moi. J'avais beaucoup de questions à lui poser et il connaît toujours beaucoup de gens au sein du club. Il m'a vraiment bien préparé avec les derniers détails à régler. Maintenant j'ai juste besoin de connaître un peu mieux l'entraîneur, les joueurs et d'être disponible aussi vite que possible pour l'équipe", a ajouté Romelu Lukaku.

L'international belge a également parlé de son évolution au cours des années et de ses ambitions : "Je me sens juste plus complet. J'ai essayé de maîtriser toutes les facettes dont un attaquant a besoin et je veux juste continuer à améliorer les petits détails tout le temps et continuer à améliorer mes forces également. Je veux juste essayer d'aider l'équipe à gagner et être disponible pour le manager ainsi que pour mes coéquipiers. Je veux m'assurer qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils peuvent s'appuyer sur moi quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons".

"Si j’ai parlé à Tuchel ? Bien sûr ! Il a été clair, il voulait que je sois un leader dans l'équipe. Je dois juste utiliser toutes mes capacités pour m'assurer de pouvoir aider l'équipe autant que possible. Mon rôle dépendra du plan de match et de ce que le patron veut que je fasse. S'il veut que je sois un point focal ou s'il veut que j'attaque les espaces derrière, je peux le faire. Les deux années en Italie m'ont aidé à maîtriser toutes les facettes du jeu pour un attaquant et maintenant je suis prêt. Je ne parle pas vraiment de mes ambitions personnelles mais elles s'appuient sur les ambitions du club. C'est pourquoi je suis revenu", a conclu Romelu Lukaku.