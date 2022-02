La Ligue des Champions reprend mardi soir et parmi les rencontres au programme il y a l’opposition entre le champion de France, le LOSC, et le champion d’Europe en titre, Chelsea. Même s’ils ont fini deuxièmes de leur poule, les Londoniens partent favoris de cette empoignade. Néanmoins, cela ne les empêche pas d’aborder cette rencontre avec humilité et prudence.

Si les Blues se méfient des Dogues c’est aussi parce que Thomas Tuchel, leur coach, connait très bien la formation nordiste. Il l’a affrontée à maintes reprises lorsqu’il était à la tête du PSG et il mesure parfaitement ce qui fait sa force.

« Ils sont très combatifs. Il y a des raisons à cela. Ils avaient un entraîneur fantastique et des joueurs fantastiques. Ils étaient très, très compétitifs lorsque j'étais à Paris. On sentait que c'était un groupe fort, une équipe forte et un club très émouvant. Il était difficile de jouer dans leur stade. La qualité du lien entre les joueurs et l'entraîneur était exceptionnelle. On sentait qu'ils avaient une chance de se battre constamment pour une place en Ligue des champions », a commencé par rappeler le coach allemand en faisant référence au LOSC de Galtier.

« Lille n’aura rien à perdre »

Lille s’est un peu affaibli depuis et ses résultats en championnat le prouvent, mais Tuchel reste toujours sur ses gardes. « La saison dernière, ils sont devenus champions, ce qui est énorme en France. A partir de là, ils ont perdu des joueurs et l'entraîneur, donc il y a un énorme changement. Si le changement est si important, il est possible qu'il faille du temps pour s'adapter. Ils ont perdu un autre joueur clé, Ikone, en hiver, dans leur formation offensive. Mais nous savons tous à quel point le football français est physique, les joueurs offensifs sont physiques et rapides. Ils sont très courageux dans les défis en un contre un. Ils sont toujours une menace sur les contre-attaques et sont disciplinés sur le ballon ».

Pour finir, Tuchel a indiqué que le LOSC se trouve dans une position idéale pour créer la surprise. Il appelle ainsi ses troupes à ne pas prendre cette formation de haut et sortir le meilleur match possible avant le retour à l’extérieur. « Ils ont la chance de jouer ce match en tant qu'outsiders et ont la mentalité de n'avoir rien à perdre et ils prendront l’initiative. C'est toujours ainsi que l'on respecte le jeu et l'adversaire. Nous allons préparer notre équipe comme nous le faisons toujours et nous espérons avoir le visage que nous produisons habituellement dans les matches à élimination directe et les matchs de coupe et jouer un match compétitif demain (ndlr, mardi) », a-t-il conclu.