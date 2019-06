Chelsea, les adieux émouvants d'Eden Hazard

L'international belge a publié une lettre d'adieu, émouvante, sur son compte Facebook ce vendredi soir, annonçant son transfert au Real Madrid.

C'est désormais officiel, depuis ce vendredi soir, Eden Hazard est un joueur du . Le club espagnol a annoncé l'arrivée de l'international belge de 28 ans dans un communiqué officiel publié sur son site : "​Le Real Madrid CF et FC ont conclu le transfert d’Eden Hazard. Le joueur restera lié au club pendant les cinq prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2024". Eden Hazard tourne une page de sept saisons avec les Blues, conclue en beauté avec une victoire en .

"Quelques minutes avant l'officialisation de son transfert, Eden Hazard a tenu à annoncer son départ aux supporters de Chelsea par lui-même en publiant une lettre d'adieu émouvante sur sa page Facebook : "Ce n'est pas un secret que c'était mon rêve de jouer pour le Real depuis que suis un petit garçon. À mes amis et à ma famille de Chelsea. Vous savez maintenant que je vais rejoindre le Real Madrid. Ce n’est un secret pour personne que c’était mon rêve de jouer pour eux depuis que j’étais un jeune garçon qui vient de marquer mon premier but. J’ai fait de mon mieux pour ne pas me distraire ni distraire l’équipe pendant cette période difficile de spéculation et d’attention médiatique, surtout au cours des six derniers mois", a débuté Eden Hazard.

"Merci à Abramovich"

Il a rendu hommage aux supporters : "Maintenant que les clubs sont parvenus à un accord, j’espère que vous comprenez que j’ai dû rédiger mon prochain chapitre, tout comme chacun d’entre vous devrait le faire lorsque vous avez la chance de poursuivre vos rêves. Quitter Chelsea est la décision la plus importante et la plus difficile de ma carrière à ce jour. Une chose a toujours été claire pour moi, j’ai aimé chaque moment à Chelsea et je n’ai jamais pensé à partir pour un autre club. Que ce soit en tournée aux Etats-Unis, ou à Sunderland un mardi soir, en un jeudi soir, ou bien sûr CHAQUE match au Bridge - vous m’avez toujours soutenu et encouragé à jouer au football et à être moi-même. Comme je me suis amusé, j’espère que vous vous êtes bien amusés".

"Je n’avais que 21 ans quand je suis arrivé, j’ai donc grandi en tant qu’homme et en tant que joueur auprès de vous tous. Vous m’avez aussi aidé à devenir capitaine de la . Même si je n’ai pas toujours bien joué, j’ai essayé de faire de mon mieux et cela grâce à votre soutien incroyable, écrit celui qui cite les nombreux trophées remportés avec le pensionnaire de Stamford Bridge. Cet esprit de battant, l’envie de ne jamais céder fait partie de la culture de Chelsea et cela vient directement de vous", a poursuivi Eden Hazard.

"Tous nos trophées, nous les avons remportés en famille. Et notre victoire en Europa League à Bakou était la manière parfaite de terminer une saison longue et difficile dans la foulée de la Coupe du Monde. Chelsea, et ses supporters en particulier, garderont à jamais une place particulière dans mon cœur, et la saison prochaine, ce sont vos résultats que je chercherai en premier. J'espère qu'on pourra se rencontrer l'an prochain en Champions League, ainsi que les saisons qui suivront, pour pouvoir se retrouver le plus souvent possible. Enfin, merci au propriétaire du club, Mr Abramovich, et son entourage qui m'ont permis de réaliser non pas un, mais deux rêves : le premier était de devenir un joueur de Chelsea, le deuxième est de devenir un joueur du Real Madrid. Je vous souhaite le meilleur les amis", a conclu le Belge.