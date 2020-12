Chelsea - Leeds (3-1) : Portés par Olivier Giroud et Kurt Zouma, les Blues mettent la pression à Tottenham

Mené rapidement au score, Chelsea s’en est remis à Olivier Giroud et Kurt Zouma pour reprendre provisoirement la tête du championnat.

On dit souvent qu’Olivier Giroud n’est jamais meilleur que lorsqu’il est dos au mur. Que ce soit en équipe de , à et désormais à , l’attaquant français a toujours fait face aux difficultés et s’en est très souvent sorti. Utilisé avec parcimonie par Frank Lampard depuis le début de la saison malgré une fin de saison dernière canon, l’ancien Montpelliérain veut clairement mettre des maux de tête à son coach.

Auteur d’un quadruplé retentissant durant la semaine sur la pelouse du , Giroud a connu une deuxième titularisation de suite face à Leeds. Bien en a pris à Lampard de surfer sur la confiance de son Frenchie puisque Olivier Giroud a encore montré qu’il pouvait rendre de fiers services. Lors de ses treize dernières titularisations avec les Blues, il a tout simplement inscrit son treizième but.

L'article continue ci-dessous

Zouma meilleur buteur des Blues

Une statistique folle dont raffole le Français et qui a rendu le sourire aux quelques supporters de retour à Stamford Bridge et qui ne s’y sont pas trompés au moment de réserver une standing ovation à leur buteur à sa sortie. Car cette rencontre contre l’équipe de Marcelo Bielsa avait commencé de la pire des manières avec une ouverture du score rapide de Bamford (4eme).

Les Blues ont mis du temps à se remettre de ce but rapide mais l’égalisation de Giroud a eu le mérite de remettre Chelsea dans le droit chemin. Ce ne sont pas le raté incroyable de Timo Werner devant la ligne de Meslier ou la blessure à la cuisse de Ziyech à la demi-heure de jeu qui ont entravé la confiance londonienne. Malgré le nul concédé face à lors de la dernière journée, Chelsea a une équipe taillée pour jouer le titre dès cette saison.

Le club londonien a longtemps buté sur le but adverse et un grand Meslier mais la lumière est venue d’un autre Français. Comme c’est le cas depuis le début de la saison, Kurt Zouma a régné dans les airs et est venu inscrire son quatrième but. L’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne est tout simplement le co-meilleur buteur du club avec Timo Werner. Grâce à ce coup de boule et un but tardif de Pulisic (93eme), Chelsea reprend les commandes de la et met la pression sur Tottenham et .