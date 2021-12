Chelsea : Le grand retour de Terry se précise

Après qu’il ait quitté son poste d’entraineur adjoint à Aston Villa, John Terry est pressenti en ce moment pour effectuer son retour à Chelsea. Une grande nouvelle pour les fans des Blues.

Le média The Athletic affirme que Terry va retrouver l'ouest de Londres pour aider le développement des jeunes au sein de son ancien club. Le média rapporte que l'ex-défenseur a manifesté un intérêt pour un certain nombre de postes vacants dans le football anglais mais a été « poliment éconduit ».

Terry prêt à patienter pour un poste de manager

Après avoir vu d'anciens coéquipiers comme Wayne Rooney, Frank Lampard et Steven Gerrard faire leurs premiers pas comme entraineurs au plus haut niveau, Terry espérait suivre le même chemin, en commençant dans un club de PL ou de Championship. Personne n’a malheureusement misé sur lui cependant. Et en attendant que la situation évolue, il est enclin à travailler avec les jeunes.

Terry aurait pu se lancer dans les divisions inférieures en Angleterre mais un club avec un petit budget n’intéresse pas trop la légende des Bleus. Il préférerait se lancer dans un projet suffisamment soutenu financièrement pour lui permettre de développer sa vision et son identité.

L'ex-international anglais (41 ans) vit toujours à deux pas du camp d'entraînement de Chelsea à Cobham et il se murmure que ses liens étroits avec ses anciens coéquipiers Petr Cech et Carlo Cudicini - qui occupent des postes au club - et le directeur de l'académie Neil Bath, l’ont aidé pour retrouver son ancienne maison.