Thiago Silva n'est pas à Chelsea pour "faire le touriste"

Le très expérimenté défenseur central dit qu'il n'est pas en Angleterre "pour une simple expérience", et qu'il cherche à remporter des trophées.

Thiago Silva tient à préciser qu'il n'est pas à pour "visiter des sites touristiques", le défenseur brésilien déterminé à "gagner" avec les Blues. Le défenseur central de 36 ans a pris l'habitude de le faire tout au long de sa carrière. Ses passages avec l' et le lui ont permis de remporter plusieurs titres de et de , tandis qu'il a également été sacré en sélection nationale avec une et une Copa America.

Thiago Silva relève maintenant un nouveau défi à Stamford Bridge après avoir fait partie d'un sérieux rafraîchissement de l'équipe par Frank Lampard cet été. Il cherche toujours ses marques dans un nouvel environnement, et a connu des débuts compliqués en avec une énorme erreur contre West Brom, mais le défenseur brésilien a bel et bien l'intention de relever la tête et de devenir un joueur dominant et important pour les Blues.

"Je vais tout donner pour que Chelsea gagne"

Thiago Silva s'est confié sur le site officiel de Chelsea avant le match de Carabao Cup face à : "Je ne suis pas ici juste pour passer le temps, ou juste pour l'expérience - je suis ici pour gagner. Je veux que tout le monde soit très clair à ce sujet : je vais tout donner pour que Chelsea gagne. Je ne suis pas venu ici pour dîner à Londres ou visiter les sites touristiques. Je suis venu pour jouer au football, pour travailler, et c’est ce à quoi je me prépare".

"Je suis certain, avec le groupe de joueurs que nous avons et un entraîneur qui est un leader naturel, que nous nous battrons pour chaque trophée cette année", a ajouté l'ancien défenseur du PSG. Thiago Silva n'a signé qu'un contrat d'un an avec Chelsea et a quitté le PSG en tant qu'agent libre à la suite de sa dernière apparition en en 2019-20. Il y a plusieurs obstacles à franchir dans le football anglais, Lampard admettant qu'une barrière linguistique se révèle être un problème, mais le sud-américain a déjà déclaré qu'il pourrait rester au-delà de 2021.

"Je suis totalement détendu sur le contrat et si Chelsea voudra le renouveler ou non, je ne sais pas. Si je n'ai pas répondu aux attentes ou contribué, nous allons nous asseoir et en parler. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Je ferai de mon mieux et je contribuerai vraiment à cette équipe, à ce nouveau projet. J'ai accepté ce nouveau défi, ça va être vraiment bien pour moi. Tout le monde sait que mon ambition est de disputer la dans deux ans quand j’aurai 38 ans. C’est une grande responsabilité", avait révélé Thiago Silva.