Chelsea, Lampard : "Kanté est de retour"

Après avoir manqué cinq matches à cause d'une blessure, le milieu de terrain français fait son retour dans le groupe avec les Blues.

Blessé à l'échauffement lors de la rencontre des éliminatoires de l' face à l' , N'Golo Kanté a manqué les cinq derniers matches de . Le milieu de terrain de l'équipe de a repris l'entraînement lundi et entre dans les plans de Frank Lampard pour la réception de l' Amsterdam lors de la quatrième journée de . En conférence de presse, l'entraîneur des Blues a confirmé le retour de N'Golo Kanté, qui est retenu dans le groupe de Chelsea.

"Il est dans l’équipe, donc il est en forme en termes de… On dirait bien que les blessures et les quelques problèmes qu’il était en train de connaître ont été réglés. Et nous avons réussi à le faire travailler, c’est toujours un peu du start and stop avant cela. Mais oui, il est dans l’équipe et disponible. Bien sûr, il est énorme pour nous. Il est l'un des meilleurs joueurs de milieu de terrain du monde et ce depuis quelques saisons. Je ne vais donc pas me plaindre du beau problème que j'ai avec lui", a indiqué l'entraîneur des Blues.

"Je veux de la concurrence"

L'article continue ci-dessous

L'Anglais est satisfait du duo Kovacic-Jorginho qui a oeuvré en l'absence du Français : "Nous ne pouvons pas être trop rigides dans nos positions et trop prévisibles. Donc, je pense que la liberté d’échanger quand je suis assez chanceux pour avoir les joueurs et les trois joueurs qui viennent de jouer à , par exemple, je viens de mentionner les qualités défensives de Mason, ils peuvent tous jouer tous les rôles, alors je suis très heureux. Je veux de la concurrence. Nous jouons tous les trois ou quatre jours à la minute, je vais donc avoir besoin de tous et aussi de différentes positions".

Frank Lampard a botté en touche concernant l'utilisation de la VAR : "La VAR est meilleure en C1 ? Je ne connais pas la réponse à cette question. Je pense que l’utilisation de l’écran sur le côté du terrain peut être une aide, car nous avons vu ce week-end en qu’il a fallu tout d'abord beaucoup de temps pour y arriver, ce qui semble indiquer qu'il y a un élément de doute. Donc, pour la clarté de l'arbitre sur le terrain qui doit voir les choses en direct et prendre des décisions rapides, je pense que l'idée qu'il peut aller voir à nouveau doit être une bonne idée. Je comprends qu’il ya des arguments à ce sujet concernant la réaction des supporters et la pression exercée sur les arbitres".

"Mais la lecture au début était que cela allait être utilisé avec parcimonie. Et il n’a pas été utilisé avec parcimonie. Il n’a pas été utilisé du tout. Je pense que c’est probablement une chose que nous pourrions examiner. En Ligue des champions, je ne connais pas la différence. Je ne l’ai pas étudié assez attentivement. On sent juste à la minute dans la Premier League qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je pense que c’est à peu près universel. Nous voulons tous un meilleur jeu et la bonne décision. Mais pour le moment, nous ne l’avons pas bien compris", a conclu l'entraîneur de Chelsea.