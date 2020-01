Chelsea - Lampard exclut une arrivée de Dembélé

L'entraîneur des Blues a assuré que l'attaquant lyonnais ne serait pas recruté lors de ce mercato de janvier malgré le probable départ de Giroud.

Moussa Dembele a été évoqué comme une cible potentielle pour lors du mercato de janvier, mais Frank Lampard affirme que l'attaquant lyonnais n'est pas une option.

"C'est un joueur que je connais et que le club connaît. Je suis surpris de voir son nom apparaître si régulièrement alors qu'il n'apparaît pas si régulièrement dans mes conversations pour être honnête, a-t-il affirmé. Il y a pas mal de joueurs au cours de la semaine dernière dont je peux dire la même chose. Je respecte et je sais qu'il est le joueur d'une autre équipe. Bien sûr, et j'en ai parlé, nous avons le besoin de nous renforcer devant.

"Nous avons été assez courts dans les matchs à domicile récemment. L'idée que les joueurs soient cliniques - ils sont difficiles à trouver. Je n'irai dans cette direction que si je sais que nous améliorons l'équipe que nous avons déjà.

"En ce moment, nous travaillons encore très dur sur le terrain d'entraînement et dans les matches pour y parvenir nous-mêmes. Je ne veux pas me lancer dans des discussions sur qui que ce soit. [Concernant Dembele], comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un sujet dont je parle ouvertement. Si c'est une décision, alors je serai une grande partie de cette décision".

L'article continue ci-dessous

"Si c'est bon pour tout le monde, Giroud partira"

Une arrivée du Lyonnais aurait pu compenser le possible départ d'Olivier Giroud, toujours plus proche de rejoindre l'Inter. "Je l'ai dit après notre dernier match, avec Oli (Olivier Giroud) la situation est que si c'est bon pour tout le monde, avant tout pour nous le club, parce qu'il est sous contrat alors nous allons voir s'il va quitter le club.

"Je pense qu'il a été un grand professionnel ici. Il s'est entraîné brillamment tout au long de cette saison, même sans avoir eu beaucoup d'occasions. Je le tiens donc en haute estime à cet égard, mais je dois encore prendre une décision pour le club et rien n'est encore fait.

"Je pense que tout le monde en parle, alors je ne vais pas tourner autour du pot. Je pense que son agent a parlé au club mais tant que nous n'aurons pas décidé que c'est la bonne chose à faire, alors ce n'est pas fait."