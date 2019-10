Chelsea : Lampard aussi inquiet pour la santé des joueurs

Frank Lampard, le manager de Chelsea, estime que les footballeurs professionnels disputent aujourd'hui trop de rencontres.

"Il y a trop de matchs, trop de compétitions, de rencontres amicales. On n’a pas de phase de préparation. On joue, on se repose, on joue encore et encore. Ça tue les joueurs et les matchs". Ces propos, signés Thomas Tuchel en conférence de presse, ont trouvé échos en ce jeudi.

Frank Lampard, le manager de , estime lui aussi que les footballeurs professionnels disputent actuellement trop de match, et que cette cadence infernale peut avoir un impact sur la santé des joueurs. C'est ce qu'il a rappelé lorsqu'il a été interrogé sur le projet de réforme de la .

"En tant que manager, on pense toujours à comment garder les joueurs frais", a souligné l'Anglais. "Si vous me demandez si on peut jouer davantage de matches européens, personnellement, je ne vois pas où on va les faire passer dans notre calendrier déjà chargé. Je trouverais cela compliqué de garder le même niveau de qualité et de fraîcheur pour les joueurs. En tant que joueur, j'aimais le format actuel et encore aujourd'hui comme entraîneur".

Lampard ou Tuchel ne sont pas les premiers managers à aborder ce sujet.

Il y a quelques mois, Pep Guardiola ou Jürgen Klopp avaient également souligné que le rythme imposé aux footballeurs des plus grands clubs européens était beaucoup trop soutenu.