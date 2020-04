Chelsea, Lampard a a plusieurs plans pour les transferts en fonction du niveau de perturbation du Coronavirus

Le patron des Blues admet qu'il a été difficile de planifier à l'avance le marché des transferts estival avec l'épidémie de Covid-19.

Avec l'évolution illisible de la pandémie de Coronavirus, les clubs européens ne savent pas encore s'ils vont finir la saison, quand vont-ils reprendre mais aussi quand est-ce que le mercato estival ouvrira ses portes et si les conséquences économiques de l'interruption de la saison aura un impact sur la période des transferts. Frank Lampard dit que a un certain nombre de plans différentes pour les transferts sur lesquels travailler en fonction de la façon dont le marché est affecté par la pandémie de Coronavirus.

La fenêtre de transfert estivale de la devait s'ouvrir le 10 juin, mais les perturbations et l'incertitude persistantes signifient que les délais précédents pourraient ne pas être respectés. Frank Lampard dit qu'il est satisfait des joueurs qu'il a dans son effectif, d'autant plus que les Blues ont déjà enregistré l'arrivée d'Hakim Ziyech, mais avec les rumeurs autour de Jadon Sancho, Moussa Dembele et Declan Rice, les fans de Blues peuvent s'attendre à de l'action du côté de Stamford Bridge l'été prochain.

"Nous sommes dans la bonne direction"

"Nous avons de bons jeunes joueurs, nous avons eu des joueurs expérimentés autour d'eux qui les ont aidés cette année, mais nous savons qu'il y a peu de domaines au sein de l'équipe dans lesquels pouvons nous améliorer", a déclaré Lampard à Sky Sports. "Une partie de ce que nous avons déjà, une partie de la façon dont nous pourrions envisager de recruter à l'avenir. Cette période avec ce qui se passe dans le monde a rendu très difficile de trop planifier les transferts, à quoi cela va ressembler dans les semaines ou les mois à venir. Nous devons avoir différentes versions des plans à l'avenir".

Frank Lampard tenait à souligner le bon travail qu'il estime que Chelsea a accompli depuis son arrivée au club, avec de jeunes joueurs comme Mason Mount, Fikayo Tomori et Tammy Abraham qui ont eu des opportunités dans la première équipe. L'ancien milieu de terrain des Blues cherche à combler l'écart avec et : "En entrant dans cette pause, j'ai l'impression que nous allons dans la bonne direction".

"Avec le travail continu sur l'attitude quotidienne de mon club et de moi-même, et les joueurs, et avec la participation de joueurs dans des domaines clés qui, selon nous, peuvent nous aider à essayer de combler cet écart avec Liverpool et avec Manchester City. Je ne veux pas me tirer une balle parce que ce que Liverpool et Manchester City ont fait est bien. Je serais stupide de suggérer que nous pouvons combler cet écart rapidement car il y a eu beaucoup de travail acharné dans ces clubs en termes de recrutement de meilleurs joueurs, de grands entraîneurs. Nous devons faire partie de ce processus. Nous devons le faire à notre façon, nous ne pouvons pas essayer de copier", a conclu l'entraîneur des Blues. Chelsea a encore du pain sur la planche mais la première année de Frank Lampard est plus que positive pour les pensionnaires de Stamford Brige.