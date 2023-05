Chelsea : l'effrayante prédiction de Frank Lampard pour l'avenir

Frank Lampard admet qu'il n'est pas sûr que Chelsea puisse rebondir après sa piètre campagne de Premier League.

Le cauchemar va bientôt prendre fin pour Chelsea. Les Blues ont connu une campagne épouvantable qui les a vu glisser jusqu'à la 12e place du classement en Premier League avant leurs deux derniers matches de la saison et être éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions.

"Tout le monde avance"

L'équipe de l'ouest de Londres a connu trois entraîneurs au cours de la saison 2022-23, avec le limogeage de Thomas Tuchel et le remplacement de Graham Potter par Frank Lampard. Avec le recrutement XXL réalisé par Chelsea, certes la sauce n'a pas encore pris, mais l'espoir est de mise pour la saison prochaine.

Les fans de Chelsea espèrent que la saison prochaine sera meilleure, mais Lampard affirme qu'il sera difficile de les remettre en forme, déclarant aux journalistes : "La Premier League évolue très vite, tout le monde avance et essaie de faire la même chose. On voit l'émergence de Newcastle, Brighton et Aston Villa et de ces équipes qui se retrouvent dans l'équation maintenant".

"Il n'y a pas de remède miracle"

"Mon expérience du football est que si vous l'éteignez, il n'est pas facile de le rallumer. Ce n'est pas toujours un remède miracle. Ce n'est pas ma responsabilité, mais d'après mon expérience au sein d'un club performant pendant de nombreuses années, les moments où l'on éteint le moteur deviennent très difficiles à rallumer. Ce sera le test de l'année prochaine", a ajouté l'Anglais.

On attendait beaucoup mieux de Chelsea après la reprise du club par le copropriétaire Todd Boehly l'année dernière. Le club a dépensé beaucoup d'argent pour recruter des joueurs comme Wesley Fofana, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella l'été dernier, tandis qu'Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile et Noni Madueke sont arrivés en janvier.

Les Blues affronteront Manchester United jeudi avant de terminer la saison par un match à domicile contre Newcastle dimanche. Chelsea est d'ores et déjà assuré de ne pas disputer de compétition européenne l'année prochaine et va tenter de terminer sa saison sur une bonne note.