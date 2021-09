Chelsea : Kanté forfait pour les deux prochains matches, incertitude pour les Bleus ?

Malade, N'Golo Kanté va manquer le match contre la Juventus, mercredi, ainsi que celui de Premier League. Le tout à une semaine du rassemblement.

N'Golo Kante espérait retrouver son meilleur niveau avec Chelsea après s'être remis d'une blessure à l'aine, mais il est maintenant de retour sur la touche pour cause de maladie et va manquer les deux prochaines rencontres des Blues, contre la Juventus Turin en Ligue des Champions et Southampton en Premier League.

Le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde n'a fait son retour à la compétition que depuis deux matches, qu’il se retrouve déjà sur le flanc pour la troisième fois de la saison.

Il avait attiré l'attention en retrouvant une place de titulaire dans les plans de Thomas Tuchel contre Manchester City après son entrée en jeu concluante contre Tottenham, mais Kanté va devoir déjà observer ses partenaires des tribunes et ainsi obliger son entraîneur à de nouveaux ajustements.

Quels seront les matchs manqués par Kante ?

Le joueur de 30 ans forfait pour l’avenir proche, Chelsea devra se passer de son homme à tout (bien) faire pour affronter la Juventus mercredi.

L'équipe de Tuchel a bien commencé à défendre sa couronne en Ligue des champions contre le Zenit lors de la première journée, mais elle s'attend à ce que les choses soient un peu plus difficiles contre les cadors de la Serie A à Turin.

Kante ne sera pas disponible, tandis que Kai Havertz et Ruben Loftus-Cheek se disputeront une place de titulaire après être sortis du banc lors de la défaite 1-0 contre Manchester City.

Des changements devront également être apportés sur la scène nationale avec le match à domicile contre Southampton samedi.

Kante sera absent de cette rencontre et sa participation est donc fortement remis en cause pour le rassemblement de l’équipe de France. Didier Deschamps doit dévoiler jeudi sa liste pour la phase finale de l’UEFA Nations League avec la demi-finale contre la Belgique, jeudi 7 octobre, à Turin.