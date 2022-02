Chelsea : Havertz réagit à son surnom "King Kai"

Kai Havertz ne se considère pas comme un "roi" à Stamford Bridge, même s'il a gagné un surnom royal après des buts victorieux en Ligue des champions et en finale de la Coupe du monde des clubs. L'international allemand a mis du temps à trouver ses marques dans le football anglais après son départ de la Bundesliga et du Bayer Leverkusen, en 2020.

Havertz reste humble et mesuré

Cependant, il a terminé sa première saison avec un but victorieux contre Manchester City en finale de la Ligue des champions et a inscrit un autre but décisif avec un pénalty en prolongation contre Palmeiras. Sur le fait d'être surnommé "King Kai" par les fans de Chelsea, Havertz a déclaré à Sport1 : "Ceux qui me connaissent savent que je ne m'appellerai jamais ainsi. La plupart des gens m'appellent Kai. Le roi vient plutôt de la presse".

"Vous n'êtes certainement pas une légende à l'âge de 22 ans, mais vous faites partie de l'histoire réussie du club, et cela reste pour toujours", a-t-il ajouté, humble. Contre Palmeiras, il semblait à un moment donné que le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta allait prendre la responsabilité du pénalty. Il s'est assuré de mettre la main sur le ballon et a refusé de le céder jusqu'au tout dernier moment, lorsque son collègue allemand a été invité à avancer.

"Azpi est tout simplement une personne formidable"

Après avoir eu l'occasion de reprendre son souffle, Havertz a gardé son sang-froid pour envoyer le gardien dans le mauvais sens et trouver la lucarne. "De nombreux gardiens de but se préparent désormais aux penalties et aux tirs. En même temps, les adversaires essaient d'influencer et de déstabiliser le tireur. Je peux faire face à cela, mais notre tactique m'a aidé à me concentrer et à me préparer en toute sérénité. Les adversaires ont dû être désorientés", s'est félicité l'ancien du Bayer Leverkusen, louant pour finir les qualités humaines des Blues.

"Nous avons une grande équipe et un excellent esprit d'équipe. Sinon, nous n'aurions pas remporté tous les titres. Azpi est tout simplement une personne formidable et un capitaine que j'apprécie beaucoup. Il m'a aidé dès le premier jour et m'a permis de m'installer plus facilement". Toujours plus facile de s'installer en gagnant des titres !