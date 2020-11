Chelsea - Havertz positif au Covid-19

Frank Lampard a confirmé que son milieu offensif Kai Havertz avait été testé positif au Covid-19 et serait absent pour les prochains matchs.

En conséquence, l'international allemand a été placé à l'isolement et manquera donc la réception de Rennes ce mercredi soir pour la troisième journée de la phase de poules de .

Havertz sera également absent lors du prochain match des Blues en championnat, samedi contre Sheffield, et vraisemblalement la trêve internationale qui suivra avec la Mannschaft.

Bien que Havertz ait pris un certain temps pour s'adapter à la , son coéquipier en club et en sélection, Timo Werner, a soutenu le talentueux milieu de terrain pour qu'il puisse finalement montrer sa meilleure forme à Stamford Bridge.

"Je connais très bien Kai et je pense qu'il est l'un des joueurs les plus talentueux du monde entier", a déclaré l'attaquant de Chelsea avant le match contre Rennes.

"C'est un jeune garçon, seulement 21 ans et il peut apprendre beaucoup mais il peut déjà jouer comme un très, très vieux et sage joueur. Je pense que jusqu'à présent, il se sent très bien ici. Un peu comme moi, nous avons beaucoup parlé de l'installation et il se sent très heureux d'être ici. Dans de nombreux matchs, il a montré ce dont il est capable, ce qu'il peut apporter à l'équipe.

"Pour Kai, il est très important de marquer, mais je pense que ce que vous pouvez voir dans son jeu, c'est qu'il est bien plus qu'un simple milieu de terrain qui marque des buts. Il joue beaucoup de passes clés, il fait beaucoup de mouvements pour les autres joueurs.

"Il a beaucoup de talent et se sent bien. Il va s'améliorer de plus en plus, comme moi, il est venu dans un nouveau pays, une nouvelle langue et un nouveau style de football et il doit apprendre. Mais jusqu'à présent, il joue très bien et nous verrons encore beaucoup de bons matches de sa part."