Chelsea : Graham Potter avait prévenu pour le transfert d'Enzo Fernandez

Graham Potter avait donné son point de vue à Chelsea concernant le recrutement d'Enzo Fernandez et n'a pas été écouté.

Chelsea espère vite que la saison 2022-2023 ne sera qu'un lointain mauvais souvenir dans quelques mois. Les Blues ont connu une saison catastrophique en tous points et même le recrutement massif orchestré par Todd Boehly n'a pas suffi à remettre d'aplomb le club londonien.

Potter pas emballé par Enzo

Les pensionnaires de Stamford Bridge ont déboursé énormément d'argent cette saison et ont réalisé un transfert record en signant Enzo Fernandez. Chelsea a été lié au recrutement de Fernandez pendant des semaines avant que le transfert ne soit finalement effectué et, selon The Guardian, Potter a essayé de décourager les propriétaires de poursuivre le transfert.

Le désormais ancien entraîneur de Chelsea a estimé que le prix demandé par Benfica, qui ne voulait absolument pas vendre le champion du monde 2022, était trop élevé et a souligné que Chelsea avait déjà fait trop de recrutements, ayant finalement dépensé environ 600 millions d'euro depuis l'été dernier.

Une revanche à prendre

Cependant, le copropriétaire Behdad Eghbali a participé activement aux négociations avec Benfica et a persisté à signer l'Argentin qui sortait d'une très belle Coupe du monde. Chelsea a finalement réussi à faire débarquer la star argentine de Benfica en Angleterre dans une transaction s'élevant à 130 millions d'euros en janvier.

Malgré l'arrivée du joueur de 22 ans, et d'autres recrutements importants, la saison mouvementée de Chelsea n'a fait qu'empirer : Graham Potter a finalement été licencié en mars et remplacé par Frank Lampard, qui n'a pas réussi à redresser la barre, et les Blues ont terminé à la 12e place de la Premier League.

Enzo Fernandez n'a pas pleinement convaincu lors de ses six premiers mois en Angleterre mais n'a pas été par la dynamique des Blues. L'Argentin restera à coup sur une figure clé du club londonien, alors que le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, son compatriote, prend ses fonctions en vue de la saison prochaine.