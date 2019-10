Chelsea, Giroud : "Je n'accepte pas la situation"

L'attaquant de l'équipe de France vit mal sa situation actuelle chez les Blues où il manque cruellement de temps de jeu.

Dix-neuf petites minutes, voici le temps de jeu d'Olivier Giroud entre le rassemblement de l'équipe de en septembre et celui d'octobre à . Remplaçant de Tammy Abraham, l'attaquant français joue très peu sous les ordres de Frank Lampard et a même vu Michy Batshuayi le devancer dans la hiérarchie des attaquants il y a deux semaines. Le Belge est entré en jeu et a marqué lors de la victoire contre alors que le Français n'était même pas dans le groupe.

Une situation complexe pour Olivier Giroud, tout de même convoqué et titularisé par Didier Deschamps face à l' . L'attaquant français est remplaçant en club, mais titulaire avec sa sélection nationale et continue de marquer des buts importants comme ce fut le cas ce vendredi en Islande. Le sélectionneur des Bleus a prévenu l'ancien attaquant d' en conférence de presse qu'il a besoin de jouer plus pour assurer sa place à l'Euro.

"Je repars dans une année difficile"

Dans une interview accordée à Le Pèlerin bien avant le rassemblement de l'équipe de France, Olivier Giroud a confessé qu'il n'est pas satisfait de son statut chez les Blues : "Non, je ne l'accepte pas. Il ne faut pas être fataliste dans certaines situations. J'ai toujours été respectueux et humble. Même si je ne suis pas d'accord avec l'entraîneur, je ne le critique pas. Mais en moi-même, je ne peux l'accepter car je sais ce que je vaux sur un terrain".

"L'an dernier, lorsque j'ai senti que je méritais de jouer, j'ai demandé des explications au coach. Cela n'a pas été facile de quitter Arsenal pour Chelsea il y a deux ans. J'aimais Arsenal. Mais il s'agissait d'une progression car Chelsea est le club anglais qui a gagné le plus de titres avec en dix ans. J'ai eu des concurrents en attaque - Morata, Higuain... - qui ont fini par partir. J'ai gagné, à la fin : j'ai joué la finale de la Coupe d' en 2018 et la finale de Coupe d'Europe en 2019", a ajouté le Français.

Olivier Giroud est conscient qu'une saison compliquée l'attend : "Là, je repars dans une année difficile. Mais comme disait mon frère, je me suis aussi toujours construit dans l'adversité. Même si j'aimerais qu'il y en ait moins !". Meilleur buteur de Chelsea en la saison dernière, et de la compétition, Olivier Giroud va devoir tout faire pour inverser la tendance au plus vite, où s'envoler vers d'autres horizons en janvier prochain pour assurer sa place parmi les 23 Bleus en juin prochain.